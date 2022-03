Se confirma que Isaac Jové, entrenador del Badajoz, no podrá sentarse tampoco en el banquillo en el próximo choque ante el Tudelano. En los anteriores encuentros ante Racing de Santander, Talavera y Zamora tampoco pudo figurar como primer entrenador ni dar instrucciones desde el área técnica y en este encuentro tampoco podrá ser ya que aún faltan trámites burocráticos que solucionar.

El técnico blanquinegro se ha mostrado contrariado ante este hecho en su comparecencia previa al encuentro de este sábado (17.00 horas) en tierras navarras. «Me han comunicado que no podré sentarme en el banquillo tampoco. Es una pena porque sé que desde la cercanía puedo ayudar mucho más. Me toca una jornada más dirigir con el teléfono», expuso. Según explicaron los gestores del club, saben que muy probablemente se exponen a una sanción, pero esperan que no se les abra expediente disciplinario.

Durante su discurso en rueda de prensa, este jueves, aseguró no saber si los jugadores iban a cobrar durante este jueves o no. «No lo sé. Pero ojalá que sí», declaró. Según confirman fuentes de Lanuspe a este periódico, las transferencias están hechas y se espera que les lleguen antes del encuentro del fin de semana.

Jové, en relación al choque ante el Tudelano, que ha sido colista de la clasificación durante casi toda la temporada hasta la reciente exclusión del Extremadura de la competición, asegura que no quiere ni un solo atisbo de confianza para este partido. «De los partidos que quedan, es el más incómodo pensando en el contexto. La clasificación está ahí pero es bastante engañosa», comenta.

Los pacenses partirán este viernes hacia Navarra con la sensible baja de Miguel Núñez por acumulación de tarjetas tras ver la amarilla el pasado sábado ante el Zamora. El preparador catalán considera que la no presencia de Núñez es un importante contratiempo, pero que trabajan porque se note lo menos posible. «Supliremos la baja de Núñez, sensible para mi, con otros jugadores que están preparados. Es el equilibrio para el equipo», aseguró.