Desde el vestuario blanquinegro parece que se está llegando a un clima de cordialidad con la que aspira a ser la nueva propiedad. Según ha podido saber este periódico, se ha producido el esperado encuentro entre Oliver y Pardo durante la mañana de este viernes en el Nuevo Vivero. Aunque la reunión comenzó con mucha tensión, parece ser que los nuevos gestores del club acercaron posturas con los jugadores. Durante este cónclave, se ha producido un acto de conciliación para relajar unos ánimos que estaban muy caldeados en los últimos tiempos. La tregua ha cristalizado con un abrazo entre el inversor y el capitán del Badajoz.

Además, desde Lanuspe se ha hablado en los últimos días que algunos jugadores del primer equipo ya han percibido su nómina y que al resto le pagarán mes a mes a partir de marzo. Por su parte, el entrenador blanquinegro, Isaac Jové, evitó esta cuestión durante su comparecencia en sala de prensa. «Entiendo la situación, pero yo vengo a aquí a hablar de fútbol y sacar todo el rendimiento de los jugadores», expuso.

A todo esto hay que añadir que el grupo de Oliver también se encuentra en negociaciones para retomar los servicios de Comboz, la empresa que hasta el mes de diciembre eran los encargados de apoyar al club en la gestión de comunicación y soporte audiovisual al club y además se encargaban de diseñar los mediáticos carteles que tenían una excelente acogida en los medios sociales.

El partido más importante

El técnico catalán incidió en la importancia capital que tiene que los pacenses logren este sábado los tres puntos para sumar su segundo triunfo consecutivo. «Le he dicho a los jugadores que mañana es el partido más importante. Ganar dos partidos seguidos nos puede dar la vida», explica.

El propio Jové, que afirma que el Badajoz llega a este choque con todos sus jugadores disponibles y que ninguno se va a marchar, también subraya la importancia que tiene que la grada de animación haya decidido finalmente levantar la huelga que había propuesto y apoyar al equipo. «Es maravilloso poder contar con ellos. Necesitamos el apoyo de todos. Los chicos van a estar al 200%», asegura.

Este encuentro supondrá el estreno de un Jové que, a nivel de resultados, está teniendo un inicio prometedor en el banquillo blanquinegro tras un meritorio empate en el Sardinero y un solvente triunfo en El Prado ante el Talavera.

Prohibido relajarse

Pese a que su rival se encuentra en posiciones de descenso, el técnico no quiere permitir ni un ápice de relajación en sus jugadores. «El equipo tiene que jugar con intensidad. Pensando que el partido es una final. Me gusta hacer que lo entiendan de esa forma». detalla. Además, sobre su rival de este sábado a las 19.00 en el Nuevo Vivero, también tuvo tiempo de deshacerse en elogios. «El Zamora está ofreciendo un fútbol que no se corresponde con su lugar en la clasificación. Son un equipo que se juega mucho y que domina muy bien cada situación del partido», argumenta.

Te puede interesar: CD Badajoz La afición, el otro juez del Badajoz

Los blanquinegros, que están ahora mismo a seis puntos del ‘play-off’, quieren pensar en este objetivo y abandonar definitivamente el de la permanencia.