El Badajoz visita uno de los campos más complicados de la categoría en el que probablemente sea su momento más complicado. Los blanquinegros, que ya estaban sufriendo una agenda muy agitada en las últimos meses, han visto como el panorama se complicaba aún más a principios de esta semana cuando la nueva propiedad decidía dar un nuevo «golpe de timón» a principios de esta semana sacrificando de una tacada al entrenador Óscar Cano, a su ayudante Elías Martí y al director general de la entidad, David Torices ‘Dupi’. Posteriormente, la historia continuó retorciéndose con la llegada de un Isaac Jové que ya había coincidido con Zulategui y Oliver-presuntamente vinculados a la nueva propiedad que hace algunas semanas llegaron a un acuerdo con la familia Parra para hacerse con las riendas del club- y que decidió contar con Marco Ortega, una vez que se desestimó la posibilidad de contar con el que fue su segundo en el Veraguas panameño para que le acompañara en el banquillo.

Lo cierto es que esto tampoco salió bien, ya que el propio Ortega decidió dar marcha atrás al ver que nadie se había puesto en contacto con él para firmar un contrato y el equipo había vivido una inspección de trabajo este mismo miércoles. Además, ni Marco Ortega, que ya no está, ni Jové, podrán sentarse en el banquillo al no estar todavía tramitada la ficha del nuevo entrenador, ya que todavía no se ha resuelto el despido de Óscar Cano.

Esta es la turbulenta realidad de un equipo que hace meses que no cobra, que tiene a la afición en pie de guerra con los nuevos dueños y que en lo deportivo han pasado de estar peleando por los ‘Play-off’ a conformarse, en palabras de su nuevo técnico, con el objetivo de la permanencia. Entre tanto, visitan el complicadísimo campo de un Racing de Santander que aspira a todo y que cuenta con la sensible baja de Cedric, a consecuencia de un positivo en covid-19. Los blanquinegros, por su parte, no tienen bajas según comentó Jové en la comparecencia previa al choque.