Esperpéntica puesta en escena de Isaac Jové como nuevo entrenador del Badajoz. En su primera comparecencia como capitán de la nave blanquinegra, el ex técnico del Veraguas no estuvo acompañado por ningún dirigente del club y de la propiedad y solo tuvo a su lado a Virginia Rodríguez, directora de Comunicación de la entidad pacense. En su intervención trató, de manera insistente, de poner el foco únicamente en lo deportivo y se desmarca de su vinculación con Oliver y Zulategui, con quiénes ya coincidió en el país panameño con un complicado panorama económico y estructural en su aventura en Latinoamérica. No obstante, Jové, deja bastantes dudas en sus aclaraciones sobre esta presunta asociación con estas dos figurass. «Diego García es el que, creo, se pone en contacto conmigo. No he contactado directamente con nadie que esté detrás. No tengo que ver absolutamente con ellos. Ha sido todo a través de mi agente», afirma.

