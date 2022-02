El Badajoz se ha empeñado en ponerle buena cara al mal tiempo. Tras la aciaga semana que han pasado -otra más-, con la negativa pública de Daniel Tafur a comprar el equipo en este momento, el club ha propuesto volver a reunir a la afición en torno a su equipo durante toda la matinal del domingo. Desde las 10.00, los aledaños del estadio serán el escenario de una previa con un desayuno con café y migas. Tras el partido, y en el mismo escenario, la convivencia continuará con raciones de paella en un acto que estará amenizado por la música de un DJ.

Se trata de una nueva oportunidad para reunir a la hinchada blanquinegra en torno a un conjunto que en los últimos tiempos no gana para disgustos. Los seguidores pacenses han demostrado un ejercicio muy sólido de fidelidad tras haber completado esta semana una donación de más de 12.000 euros para ayudar a los gastos esenciales de la entidad. Además, un importante grupo de personas que tienen o han tenido vínculo con el club, ya se están moviendo para construir una plataforma que sirva para defender al Badajoz ante todas las contingencias que está sufriendo en los últimos tiempos. El técnico blanquinegro, Óscar Cano, puso en valor todos estos hechos en la rueda de prensa previa al encuentro. «Esta ayuda parte de la empatía y la solidaridad para que el club siga adelante», señala. El preparador granadino, además, se ha vaciado en elogios ante esta colaboración que la afición está prestando a jugadores, cuerpo técnico y trabajadores. «Nos quedamos sin palabras ni adjetivos para describir lo que está diciendo la gente», asegura.

SEMANA CONVULSA

El propio entrenador blanquinegro comentó en la habitual comparecencia de los viernes las dificultades que habían tenido en los últimos días para preparar el choque de este domingo a las 12.00 ante el Racing de Ferrol entre reuniones con la AFE y del propio vestuario. «El día que menos se ha retrasado el entrenamiento esta semana ha sido este viernes: media hora», detalla. Sin embargo, con la nueva propiedad, no han vuelto a producirse más encuentros. Por ello, el tono del cuerpo técnico y la plantilla se ha vuelto más apático, producto del cansancio y hastío de una situación adversa que se sigue prolongando y que no tiene visos de solucionarse a corto plazo. «La esperanza la cogemos con alfileres. No estamos para exigir entre uno u otros, solo pedimos que haya una solución», lamenta.

Para este partido, el Racing de Ferrol llega con dos bajas ya sabidas por dos positivos por covid-19. Los gallegos, por su parte, podrían contar con la novedad de David del Pozo, el último jugador que han traído en este mercado.

En el bando local, Cano, además de no poder contar con el sancionado Zelu, ha aseverado que jugadores como Truyols e Isi Gómez han pasado por algunos problemas esta semana, y además ha dejado entrever que puede haber más ausencias para este envite que pueden hacer que la alineación prevista sufra algunas variaciones. «Hay un par de situaciones que pueden hacer que haya bajas a última hora», concluye.