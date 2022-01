El Badajoz demanda a la nueva propiedad soluciones inmediatas y personas responsables a cargo del club. Este ha sido el mensaje extraído tras la concentración que se ha convocado de manera improvisada frente al consistorio pacense, y al que además de alrededor de un medio centenar de aficionados, también han acudido futbolistas de los equipos femenino y masculino, encabezados por sus respectivos capitanes, así como el cuerpo técnico de la primera plantilla y la triple figura que aún sigue en la dirección del club: David Torices ‘Dupi’, Pepe Reynolds y Guzmán Casaseca.

Tras las manifestaciones realizadas este miércoles, antes y durante el encuentro ante el Sanse, donde incluso no llegaron a disputar el primer minuto de juego a modo de protesta, el objetivo del acto de este jueves era mantener una reunión con el alcalde pacense, Ignacio Gragera, y con el responsable de la concejalía de Deportes, Juancho Pérez y denunciar una vez más la insostenible situación que se vive en el Nuevo Vivero, donde se sienten engañados y desamparados por una nueva propiedad que, según comentan, aún no les han aportado soluciones. La figura de Luis Oliver, es una nefasta influencia que todos los estamentos de la entidad blanquinegra quieren evitar debido a los antecedentes más recientes en los que varios clubes, incluido el Extremadura, se han hundido económica y estructuralmente tras su gestión.

Gragera, que agradeció la franqueza de los jugadores y deseó una pronta solución a sus problemas, se mostró proclive a ayudar al club, aunque avisó que esta cooperación está muy limitada. «Nos ponemos a disposición del club para lo que necesiten, pero las posibilidades del Ayuntamiento son las que son», explica.

«Tenemos miedo de lo que viene»

Por su parte, Dupi, director general de la entidad, detalló que esta reunión ha sido «una llamada de emergencia y de socorro». El propio Torices, admitió además, que desde el club existen graves temores con la nueva propiedad. «Tenemos miedo de lo que viene. No queremos sufrir lo que han sufrido otros compañeros en localidades vecinas». Dupi finalizó su intervención exigiendo respeto para la entidad y afirmando mostrarse contrariado por el desenlace de la venta. «Nunca conocí y nunca me hicieron partícipe de otra negociación aparte de la de Tafur. El oscurantismo de la negociación ha hecho que nos temamos lo peor. Lo que nos han traído son mentiras. No queremos a las mismas personas que han hundido otros clubes. Queremos gente seria. Badajoz se merece el club que tiene con personas», expresó Dupi.

Mientras tanto, Clara Pascual, capitana del Badajoz femenino, declaró que los inversores recién llegados al club les han mentido. «La primera mentira se dice desde las redes del club que son los jardineros de Royalverd los que mantienen el club y eso es mentira. En el comunicado del pasado viernes se dice que se ha elegido la mejor opción para garantizar la viabilidad y no es así», aseveró. José Manuel Pardo, uno de los capitanes de la primera plantilla masculina, se mostró contundente. «Va a sonar mal, pero aquí hay que matar o hay que morir», comentó.