Daniel Tafur se ha pronunciado a través de un comunicado de prensa que ha emitido en la tarde de este domingo. En un escueto texto, el inversor afirma sentirse «decepcionado» con el desenlace del proceso de venta del Badajoz y detalla que su interés en la operación estuvo guiado por «la pasión por el fútbol por Badajoz y por Extremadura». Al mismo tiempo, sostiene que el Badajoz «tiene un enorme potencial que debe ser protegido y liderado por una gestión seria y económicamente solvente».

Antes de expresar su decepción, Tafur explica en este comunicado como José Lasa, abogado de la familia Parra, confirmó el pasado viernes que habían decidido aceptar otra oferta que consideraba que tenía «condiciones más favorables» tras haber pasado varios meses negociando con el club la compra de la mayoría de las acciones.

En los dos últimos párrafos, el inversor con raíces extremeñas desea la solución de los problemas del club y que «el ruido cese para que todos podamos disfrutar de los éxitos del equipo». En su despedida, Tafur se mostró profundamente agradecido a la afición blanquinegra por el «constante e incondicional apoyo al club».

De manera espontánea, Fiorella Faltoyano, conocida actriz de cine español y madre de Daniel Tafur, se pronunció a través de las redes sociales para dar respuesta a un mensaje que le había escrito un aficionado blanquinegro. «Daniel estaba muy ilusionado y yo también. Ojalá todo vaya bien para el CD Badajoz y su afición», asevera.

Después de casi dos semanas de verdadera locura con el proceso de venta del Badajoz, que comenzó con la manifestación de la afición, prosiguió con una rueda de prensa de los gestores del club anunciando que la entidad blanquinegra estaba al borde de la quiebra y con los comunicados de la primera plantilla y del equipo filial, femenino y juvenil. Después de todos esos movimientos, todo parecía encarrilado hace ahora diez días con una comparecencia en la que el director general del club, David Torices, en la que anunciaba que Joaquín Parra había aceptado la oferta de Daniel Tafur, lo que trajo consigo varios días de cierta tranquilidad. Pero ya a comienzos de la semana empezó a planear la sombra de otra posible opción de compra que desde el club no querían darle cabida argumentando que no tenía la misma due diligence que la de Tafur. No obstante, nunca se llegó a descartar del todo y según pasaban los días, la operación no terminaba de cerrarse y las dudas iban in crescendo. En la noche de este viernes, llegó el tan conocido desenlace, que hizo que las opciones de que Tafur se hiciera con el club se desvanecieran en favor de un grupo inversor que está representado por el expresidente del Elche, Diego García. El comunicado emitido por el club esgrimía que se seleccionó la que «daba mayor importancia al futuro del CD Badajoz y a su crecimiento deportivo» y la que suponía un mayor importe para el vendedor y las mejores garantías.