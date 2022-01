El sentimiento blanquinegro se mueve en estos días con el corazón emocionado al recordar el ascenso logrado en 2017 ante la inminente visita del Badajoz a Calahorra de este domingo. Al mismo tiempo, la cabeza de la afición pacense está en mil y una preocupaciones por una venta que está pendiente de una escurridiza firma que no termina de llegar. Es justamente lo mismo que le sucede a Alejandro Herrera Corral (Badajoz, 1990).

Álex Herrera, aunque hoy en día juegue en el Don Benito, no niega que su corazón late en blanco y negro. Por eso admite que la visita del Badajoz este domingo a la Planilla le evoca muchos bonitos momentos vividos en el ascenso a Segunda B en 2017, donde la marea blanquinegra pareció, por momentos, un grupo más numeroso que la afición local. «Recuerdo que tras el pitido final, mi padre y mi hermano saltaron junto a toda la gente a celebrar. Había sido un año muy complicado y llegábamos tras dos eliminaciones ante Murcia y Choco», explica. Aunque aquel choque se complicó tras el gol encajado en la primera mitad, Herrera comenta una anécdota vivida en La Planilla. «En el descanso de aquel partido íbamos perdiendo 1-0, pero todos estábamos confiados en conseguirlo porque con tan solo un gol nos valía para ascender», detalla.

Sin la caótica situación extradeportiva que vive la entidad, las vivencias de esa lluviosa tarde de junio en tierras riojanas serían aún más notorias y visibles, pero ante incertidumbre porque se produzca de una vez esa rúbrica que dé validez a la venta, la cabeza parece estar en otro sitio. «Ahora mismo antepones la situación del club porque no es buena. Sabemos que la venta debe hacerse cuanto antes para que lleguen las soluciones que necesitamos», asegura.

Herrera, sin embargo, se niega a revivir la desaparición que ya sufrió en sus propias carnes en 2012. Al mismo tiempo, destaca las diferencias entre lo que sucedió hace nueve años y lo que está ocurriendo ahora. «Por aquel entonces, la masa social del club no era tan grande como ahora, no había redes sociales para convocar a la gente y no hubo la unión que ha habido ahora. Ha sido algo histórico. Esta vez, la unión ha sido clave para que la venta pudiese avanzar», comenta.

El pacense admite que, aunque va a ser algo complicado, todo acabará arreglándose. «Confío que todo esto se va a solucionar. Creo que la familia Parra no va a dejar morir al club. Con la ayuda de todos los que han estado dentro, que han hecho un trabajazo, seguro que todo llega a buen puerto», apunta. El jugador calabazón se muestra abrumado por la unión generada debido a esta delicada coyuntura de la entidad blanquinegra. «Me han llamado muchos ex compañeros para conocer la situación y decirme si podían ayudar en algo», relata.

Lo que sí que parece que tiene asumido el ex blanquinegro es que, para subir a Segunda División, se precisa de alguien solvente que aporte su capital para hacer un equipo competitivo. «Si quieres llegar al fútbol profesional, tienes que invertir y arriesgar. Y para eso se necesita la figura del inversor», afirma. No obstante, tampoco puede ocultar el recelo que existe en la capital pacense con los inversores, teniendo en cuenta los precedentes recientes. «En Badajoz somos expertos en estas situaciones. Ya pasó con Tebas, Tinelli, Barrada, Premium o ahora Joaquín Parra. Por desgracia, estamos acostumbrados», concluye.