La agonía sigue instalada en el Nuevo Vivero y no parece que haya visos de que desaparezca hasta que se encuentre una solución definitiva al descomunal problema que afronta el Badajoz durante los últimos meses. Si el pasado sábado fue la afición la encargada de dar la voz de alarma con una manifestación pacífica, y este lunes se confesó en una apocalítpica comparecencia que la entidad blanquinegra estaba al borde de la quiebra y el colapso; este martes ha sido el turno para quienes se visten de corto. Por la mañana denunciaron su delicada situación de impagos los equipos de las categorías femenina, filial y juvenil del club pacense, mientras que por la tarde-noche lo hicieron los futbolistas de la primera plantilla.

Los profesionales que dirige Óscar Cano indicaron que la situación «se hace insostenible». «Al impago de las nóminas se añaden otras circunstancias que el día a día sea muy duro», señaló el portavoz de la plantilla, que puso ejemplos al respecto: «Hay compañeros que no pueden hacer frente al pago de los alquileres de su vivienda; los responsables del material no cuentan con los productos necesarios para lavar la ropa; el cuerpo médico no puede darnos la suplementación necesaria ni material para vendajes;hace meses que no se nos realiza una analítica...».

El equipo destacó los «sacrificios» que ha realizado por «el bien del club» y lamentó el estado «cada vez peor del césped, las gradas y los servicios del Nuevo Vivero». «No sabemos en qué condiciones podremos viajar para el próximo partido. El compromiso de esta plantilla es tal que, si fuese necesario, iríamos en nuestros propios vehículos, pero esa no es una solución ni siquiera a medio plazo», añadieron, agradeciendo el trabajo de los empleados del club y el apoyo de los aficionados. «La propiedad nos pidió paciencia y discreción, pero hemos llegado al límite», concluyen.

MÁS QUEJAS

A día de hoy, estas tres plantillas solo han percibido dos nóminas durante este curso y se le adeudan las últimas tres, según expresa el comunicado publicado por AFE. En dicho texto, se detalla además la complicada situación personal que están atravesando los futbolistas, con problemas para abonar el alquiler de los pisos o las residencias, en el caso de los menores de edad que militan en el juvenil de División de Honor, así como el incumplimiento de la manutención, dejando tanto a jugadores como a jugadoras desamparados a nivel alimenticio.

Para intentar voltear esta situación adversa, en este escrito hay incluido un ultimátum para forzar a la familia Parra a tomar cartas en el asunto de forma inmediata. «Las plantillas tampoco descartamos declararnos en huelga si en los próximos días los responsables no toman cartas en el asunto y, además de cumplir con los compromisos acordados, ofrecen a todos los trabajadores que componen el club una solución», dice el texto.

La capitana blanquinegra, Clara Pascual, eleva el tono del descontento de estos tres equipos. «El hecho de que se ponga en duda una profesión, es algo que puede tolerarse, pero cuando ya estamos dudando de si nos van a echar de nuestras residencias o de si vamos a poder llevarnos algo a la boca, yo creo que es un tema bastante complicado y delicado. Y más aún cuando se trata de menores de edad», expone.

MÁS PRESIÓN

A todas estas reivindicaciones, protestas y exigencias a la familia Parra para que venda el club, se han sumado también la Federación de Peñas del Badajoz y la peña Capital Blanquinegra. Mientras que la primera pide que venda su paquete accionarial tras «su incapacidad por hacer frente a los problemas existentes», y por, según refleja el comunicado «haber priorizado sus intereses particulares, siéndole absolutamente indiferente que ello pudiera suponer la destrucción del CD Badajoz», los segundos aseguran en el texto que han compartido en redes sociales que Parra «aún tiene tiempo de salir con la cabeza alta del club» si se marcha ahora.

LA FAMILIA PARRA CONTESTA

Ante tantas reivindicaciones y medidas de presión tomadas por los distintos estamentos que forman el conglomerado blanquinegro, la familia Parra ha dado su réplica en forma de un nuevo comunicado que publicó a última hora de este lunes Canal Extremadura. En él, afirman que es falso que la oferta de Daniel Tafur no tuviera respuesta, ya que esta fue aceptada y presentada al juzgado y que el posible comprador «decidió revisar sustancialmente la liquidez de la misma». En el final de la exposición que realiza la propiedad, se argumenta que no ha habido trabas para dinamitar la operación, tal como aseguró este lunes el abogado Pepe Reynolds. «Ni la Familia Parra Ruiz, ni en particular Joaquín, se han negado a vender el CD Badajoz y de hecho se sigue trabajando en ese escenario, eso sí, siempre que la oferta sea buena para los empleados y el devenir deportivo del club», explica dicho escrito.

OFRECIMIENTO DESDE LA CONCEJALÍA

Desde la concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Badajoz han ofrecido al conjunto pacense que la concesionaria de limpieza del consistorio se encargue de dejar limpio el interior del estadio Nuevo Vivero después de la celebración de los encuentros. Dicha iniciativa permanecerá vigente mientras se reconduzca la situación económica de un club que está perdiendo a sus proveedores por no poder asumir los gastos derivados de su trabajo.

EL VOLEIBOL, TAMBIÉN AFECTADO

Otra de las secciones que se ha visto muy condicionada por los acontecimientos en el Badajoz, es el Club Pacense Voleibol, entidad con la que acordaron un convenio de colaboración en 2020, y que se visto obligado a desmantelar por completo su proyecto en Superliga Masculina 2, debido a la crítica situación financiera que arrastran por los incumplimientos en los compromisos de pago por parte la entidad blanquinegra. Después de tener que desprenderse de varios jugadores de la plantilla y hacer un proyecto más austero, este martes, el propio Extremadura CPV ha anunciado que el hasta ahora entrenador del equipo Raúl Rocha no continuará dirigiendo equipo y su puesto lo ocupará de manera momentánea Diego Jaramillo, también presidente del club, que compaginará hasta nueva orden ambas labores. El próximo fin de semana el equipo visita Cáceres el sábado a partir de las 18:00 en un inicio de la segunda vuelta de una temporada que no contará con descensos y en la que ocupa la última posición de la tabla.