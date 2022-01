El Badajoz vive momentos de profunda agonía. El conjunto blanquinegro no tiene recursos financieros para afrontar lo que resta de temporada y ni siquiera tienen la certeza de que puedan pagar ni el desplazamiento ni el alojamiento en su próximo encuentro ante el Rayo Majadahonda.

La entidad pacense lleva los últimos meses funcionando casi con respiración asistida a nivel económico y estructural y eso ha generado un desfase presupuestario que a día de hoy hace peligrar todos los estamentos de la institución. Por ello, el director general David Torices ‘Dupi’; el abogado del club, Pepe Reynolds y el adjunto a la dirección deportiva, Guzmán Casaseca han comparecido este lunes en una multitudinaria rueda de prensa para dar la voz de alarma públicamente. En dicho acto estuvieron los capitanes, miembros del cuerpo técnico y la cantera así como otros trabajadores del club en una abarrotada sala de prensa del Nuevo Vivero.

Durante su exposición, Dupi aseguró que el plazo que le habían dado a la propiedad para tomara una decisión se había agotado y que por ello este mismo miércoles iba a reunirse con Joaquín Parra -aún no se sabe si de manera presencial o telemática- para instarle a que solucionara el problema, porque, de lo contrario, el Badajoz tendrá casi imposible sobrevivir más tiempo. «Todos sabemos dónde vamos si no se dan soluciones. Lo digo sin paños calientes. Vamos hacia donde no hemos querido ir nunca. El club no tiene recursos para seguir», sentenció. Dichas soluciones pasan porque la propiedad aporte el capital necesario para afrontar los compromisos de pago o que acepten vender un club que ha sufrido una dramática devaluación en los últimos meses.

Después de que un Guzmán Casaseca, muy dolido por las últimas críticas, interviniera, Reynolds confirmó que Daniel Tafur ha retirado su oferta este mismo fin de semana, aunque aún mantiene el interés por entrar en el Badajoz. El propio letrado, admitió que además de la oferta del empresario con raíces extremeñas llegó otra de la mano de Jorge Echave, antiguo director general, que estaba compuesta por un grupo de inversión británico y cuyo interlocutor era de origen brasileño. De ahí la historia que trascendió mediáticamente que acabó poniendo punto y final a la historia de Echave en el Nuevo Vivero. Ambas opciones de compra caducaron al no recibir ningún tipo de respuesta por parte de la propiedad.

«NO HAY VOLUNTAD DE VENTA»

El propio Reynolds prosiguió concluyendo que él no ve ningún tipo de predisposición en Joaquín Parra para dejar de pertenecer al Badajoz. «Lamentablemente, creo que no hay voluntad de venta», aseveró. Su discurso avanzó diferenciando las obligaciones legales de las que tienen un componente más ético. «Está en su derecho de no vender, pero sí tiene el deber moral de cumplir con trabajadores, cuerpo técnico, jugadores, así como el compromiso primordial con la afición», apuntó. En el argumentario del abogado también apareció una vehemente negativa a la posibilidad de que la entidad se acogiera al concurso de acreedores. «No vamos a entrar en un proceso que nos llevaría de cabeza a la liquidación», expuso. Al mismo tiempo, detalló que la autorización de la jueza se espera que sea inminente y en sentido positivo, después de que la fiscalía y la abogacía del estado ya se hayan pronunciado en ese sentido.

ULTIMÁTUM A PARRA

Hace apenas un mes, durante su presentación como director general, Dupi confiaba en la palabra de Parra. «Él me dijo que nunca dejará caer al club», declaró el segoviano. Ahora, unas semanas después, con el mercado de invierno abierto, con la posibilidad de que varios jugadores puedan abandonar el proyecto y con la bola de nieve aún más grande, Torices lanza un ultimátum a Joaquín Parra. «Estamos viviendo situaciones muy duras a diario. Y eso se va a agudizar en los próximos días», detalla.

Dupi, que se deshizo en elogios con los más de 70 trabajadores del club que viven una complicada situación tras los últimos impagos y agradeció el esfuerzo a unos proveedores que están cortando su relación con el club tras las enormes cantidades adeudadas, destacó que la convocatoria de este lunes no guarda relación alguna con la concentración del pasado sábado. Del mismo modo, añadió que tiene previsto informar este mismo jueves de lo que suceda en la reunión con Parra en Alhaurín, y advirtió que no contemplan un escenario sin soluciones para el club. «No formaremos parte de una decisión que lleve a la muerte del club», relató.

GUZMÁN, MOLESTO

El ex capitán y actual adjunto en la dirección deportiva, Guzmán Casaseca, fue el más breve de los tres, aunque se mantuvo igual de incisivo que Reynolds o Dupi. El propio Guzmán se mostró muy dolido y molesto por las acusaciones vertidas sobre él en las últimas fechas. «Acepto críticas, pero no voy a permitir lo que me está llegando en los últimos días. Se dice que estamos en este cargo porque nos interesa, porque así podemos estar en este cargo. Eso no lo voy a permitir», manifestó. Posteriormente, hizo un repaso por su trayectoria en el Nuevo Vivero, tanto en su primera etapa, cuando se encerró en el vestuario y aceptó ser traspasado para ayudar al club; como en la segunda, cuando rechazó ofertas más importantes para retornar a Badajoz, cuando aceptó una renovación a la baja para poder utilizar ese dinero en refuerzos o con el dinero que dejó de percibir en las últimas temporadas.

INTERVENCIÓN INESPERADA

Durante la rueda de prensa, también intervino Carlos Navarro, amigo de Joaquín Parra y miembro de la junta gestora antes de ser SAD. Navarro aseguró que la familia Parra había sido mal asesorada, al mismo tiempo que admitió que la venta es la única salida posible para el club. Dupi se mostró cordial y agradecido con su presencia y su participación y le recordó la delicada situación que atraviesan las familias de los 70 trabajadores del club que esperan soluciones.