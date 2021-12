El Juez de Competición que dictaminó el aplazamiento del choque entre el Rayo Majadahonda y el Badajoz, que debía disputarse este domingo, informó en dicho comunicado que el encuentro se suspendía por cuatro casos positivos de Covid-19 en el cuadro local y otros tres en el visitante.

Pero no fue esto lo más llamativo ni sangrante de dicho texto, ya que en el mismo se daba a conocer que hasta diez jugadores de la entidad blanquinegra no estaban vacunados y que debían por ello pasar a aislamiento domiciliario total. Esto ha provocado la enésima indignación de una afición blanquinegra que durante este 2021 no ha hecho otra cosa que acumular un disgusto tras otro con su equipo.

Lo cierto es que hasta el mes de mayo todo parecía ir viento en popa a toda vela. El equipo funcionaba, ganaba partidos en modo automático, fue campeón de invierno, de subgrupo y de grupo y a nivel social, la hinchada acudía en masa al Nuevo Vivero y gozaba de buena salud económica e institucional, con un presidente carismático que había dibujado la hoja de ruta hacia Segunda División sin ningún alto en el camino planificado.

El 22 de mayo llegó el encuentro decisivo para regresar a la categoría de plata ante el Amorebieta y el desenlace ya se sabe: lágrimas, una decepción histórica, y lo peor de todo, no había un ‘plan B’ en el caso de no lograr el ascenso. El guion que estaba destinado a convertir a los jugadores blanquinegros en héroes de una gesta, terminó por erigirlos en protagonistas de una dolorosa tragedia.

Parra, a prisión

El mazazo fue tan duro que dejó al enérgico Joaquín Parra en shock. No obstante, después de un profundo ejercicio de introspección, el sevillano continuó al frente del proyecto. Eso sí, ya no tendría a Álvaro Trigo de director, que se despidió para dar paso a un efímero y misterioso Jorge Echave. A finales de julio, tras el registro de las oficinas de Extrem Petrol y del Nuevo Vivero, Parra ingresó en prisión, donde aún permanece, y el club tuvo que sobrevivir como gato panza arriba a partir de ahí.

En esos días, Echave se marchó para dar paso nuevamente al regreso de Álvaro Trigo y este, finalmente, sería destituido de su cargo hace escasos días por la propiedad del club.

Durante estos meses, el equipo ha sido eliminado de Copa del Rey perdiendo así una gran oportunidad de recibir una suculenta inyección económica y, además, desconoce si podrá fichar en un mercado de invierno que está a punto de abrirse. A ello se une este último episodio de los jugadores no vacunados, que ha vuelto a exacerbar a una afición agotada.