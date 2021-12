El Badajoz no ha tenido suerte ni salud en lo que va de temporada. Óscar Cano no ha vivido ni una sola semana tranquila para poder confeccionar las convocatorias a causa de las múltiples lesiones e infortunios que ha sufrido a lo largo de este curso. Durante los más de tres meses de competición, los blanquinegros han lamentado importantes ausencias como la de Limones en la portería; Dani Fernández, Gorka Pérez, Jilmar y Truyols en la retaguardia; Isi Gómez, Adri Cuevas u Otegui en la medular, mientras en ataque ha sido donde han padecido las bajas más largas y determinantes, al no poder contar ni con Aquino ni Adilson.

A esta larga lista se incorporaron la pasada semana Sergio Benito y Zelu, quienes, junto con Isi Gómez, terminaron con problemas en el tobillo el choque ante el Tudelano. En el caso de los dos primeros, desde el seno blanquinegro se muestra un moderado optimismo sobre su presencia este domingo en el último envite del año ante el Rayo Majadahonda en tierras madrileñas. Tanto el ariete como el extremo ya han entrenado este miércoles con el grupo y hay buenas sensaciones sobre su concurso en un encuentro que puede resultar decisivo en la lucha por entrar en las posiciones de fase de ascenso. En el caso del centrocampista, que el pasado viernes tuvo problemas para abandonar el campo por su propio pie, reina la cautela y no quieren precipitarse con una vuelta prematura que pueda ser perjudicial para el madrileño. A pesar de que los blanquinegros van recuperando efectivos, eso no quiere decir que vaya a contar con ellos al máximo nivel de forma inmediata. En su última comparecencia, el técnico blanquinegro, Óscar Cano subrayó el caso de Jilmar, quien, pese a volver tras su lesión, sigue sin ser titular. «Estamos en un momento en el que no podemos priorizar la recuperación de jugadores. Ahora tienen que estar en el campo los que estén en un momento de forma óptimo», aseguró. AQUINO, DE VUELTA Sin duda, la mejor noticia para Óscar Cano es el regreso de Dani Aquino. Es un perfil diferencial, polivalente y con gol, algo de lo que han adolecido los pacenses durante este año. El murciano ya contó con minutos contra el Tudelano y se espera que pueda seguir entrando poco a poco en los próximos compromisos. «Aquino tiene la importancia del ‘Cid campeador’. Está al 30% de lo que puede dar, pero impone una sensación de precaución en el rival», explicó el propio Cano. No obstante, también admitió que la necesidad de ganar el último choque precipitó una vuelta que no estaba prevista para esa fecha. «La semana pasada cometimos un riesgo con Dani, pero tuvimos que hacerlo por las circunstancias», declaró. El otro convaleciente durante un largo período ha sido Adilson Mendes, que aún no ha disputado ni un solo encuentro de liga por una inoportuna y aparatosa lesión en el mes de agosto que le ha hecho tener una delicada recuperación tras ser uno de los más destacados en la pretemporada. Al portugués se le espera a principios de año y se le califica como un ‘fichaje de invierno’.