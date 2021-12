Hace apenas diez días terminó su vínculo con el Badajoz por segunda vez en lo que va de año. Ha sido un viaje de ida y vuelta en una turbulenta montaña rusa en el que Álvaro Trigo Guillén (Badajoz, 1984) afirma haber aprendido mucho de la experiencia e incide en la importancia de todo el trabajo realizado en este tiempo. Sobre esta etapa, su final y otras muchas cuestiones relativas a la entidad blanquinegra, el propio Trigo se pronuncia en estas líneas.

¿Qué tal ha llevado los últimos movimientos internos en el club?

Si digo que bien, miento. Las formas han dejado bastante que desear, pero allá cada uno con su conciencia. El club necesita tranquilidad y estabilidad, pero se empeñan en seguir tomando decisiones a impulsos. Tengo la sensación que lo de pagar cinco mensualidades a los trabajadores y seguir buscando recursos para solucionar los problemas no gusta a algunas personas.

¿Cómo fue su vuelta este verano?

Aquí hay algo que aclarar. En ningún momento desde la propiedad se me han reconocido funciones de director general. Es evidente que he estado gestionando el día a día junto al equipo de trabajo de las oficinas. He sido un asesor más que un gerente. Si yo hubiera tenido atribuciones, posiblemente se hubiera vendido a Dani Fernández, no se hubiera rescindido a Forgas o Alayeto o no se hubiera firmado a Truyols fuera de mercado. Con estos ejemplos hablo desde el punto de vista económico, que bajo mi punto de vista, era más importante este verano que el deportivo. Por ello me sorprende escuchar que no se ha realizado la plantilla que se planificó al inicio, cuando se han realizado movimientos sin limitaciones, que han supuesto muchísimo dinero.

¿Qué tipo de problemas se encontró a su vuelta?

Desde cuentas bancarias bloqueadas, tesorería vacía, nóminas impagadas, embargos de hacienda y seguridad social, presupuesto deficitario, proveedores cortando servicios ante incertidumbre, corte de suministros por impagos o una propiedad sin posibilidad de aportar capital. Pero lo peor de todo es que no se sabía hacia dónde llevar el proyecto deportivo con los contratos firmados. Había la opción de desmontar todo e ir a un proyecto austero. Esto conllevaba devaluación del club para la venta y riesgo de no poder traer jugadores al salir veinte por no poder pagarles. La opción que eligió la propiedad fue seguir con el proyecto iniciado en julio. Para mí la opción correcta, siempre que se finalice como se habló, con la venta. Ahora estábamos trabajando en intentar levantar unos pagos pendientes que no se hicieron en junio, que, posiblemente, impidan fichar en el mercado de invierno. Ante tantos problemas, queda claro que el mejor playoff esta temporada será estabilizar el club.

¿En esta segunda andadura tenía contrato y nómina?

Como asesor no he estado dado de alta hasta el mes de noviembre, cuando ya tenía que hacer algunas gestiones y tenía que representar a la entidad de manera formal. Hasta entonces, he estado trabajando de manera totalmente voluntaria y sin percibir remuneración ninguna. Y no solo no he percibido, sino que he puesto dinero, al igual que otros trabajadores, para pagar gastos urgentes, como autobuses, picnic o la seguridad para que todo funcionara.

¿Autorizó Joaquín Parra su vuelta?

Yo diría que tenía conocimiento de mi regreso porque le informaron de ello. Me transmitieron que él dijo que si era para ayudar, no había ningún tipo de problemas.

¿Cuál fue el motivo de su despido?

Hablé con la vicepresidenta y me comentó que quieren cambiar la forma de trabajar y hacer un cambio de ciclo y de gestión. Por mi parte no hay ningún tipo de problemas. En estos cinco meses queda claro lo que hemos hecho nosotros.

¿Por qué no se hace pública la marcha de Echave y su posterior vuelta al club?

Esto es algo de lo que debe informar el consejo de administración. Yo no tengo la potestad para indicar lo que ha ocurrido.

¿Qué le parece que Dupi, Guzmán y Reynolds den un paso adelante para ponerse al frente?

Ellos saben lo que pienso. Yo soy de ir de cara, sin ruedas de prensa ni mensajeros. Les deseo mucha suerte, porque si la venta no es la única opción como ellos mismos han dejado entrever, la van a necesitar.

Los pequeños accionistas lamentaron que no les haya recibido usted y recientemente han sido recibidos por Dupi. ¿Qué opina de esto?

Yo ni estaba autorizado ni tenía potestad para recibirles, y soy pequeño accionista como ellos. Para eso hay un consejo de administración encabezado por el presidente. No soy de extralimitarme en mis funciones.

¿Cuánto dinero ha traído Parra al club?

No puedo responder a esta pregunta.

¿Cuánto ha generado el club durante su gestión?

En las cuentas anuales se puede ver cuando las lleven a asamblea. Si contamos esta temporada, podemos hablar sobre algo más de seis millones de euros.

Entonces, ¿cómo es posible que tenga ahora una deuda tan grande?

El club se ha gestionado siempre con déficit como casi todos los clubes que buscan ascenso y son SAD. La inversión de la propiedad siempre suele ser, asumir el déficit presupuestario del ejercicio. En este último ejercicio no se ha subsanado y a partir de aquí empieza el problema. Se ha cogido el dinero de la campaña de abonos para tapar deuda y esto dificulta mucho más la viabilidad del club. Este precisamente fue el detonante de mi marcha en junio. No estaba de acuerdo con ello.

¿Cuál fue la hoja de ruta que se marcaron en agosto?

Había que trazar un plan de viabilidad para mantener la actividad del club hasta aclarar la situación del mismo y poder vender. Fue llamativo que con el secreto de sumario vigente y con la incertidumbre jurídica que aún tenemos salieran tres miembros del club en radio indicando que el club estaría vendido a mediados de septiembre. Se buscó manipular al entorno desde dentro para presionar hacia la venta, sin medir la inseguridad jurídica que existía para el vendedor, con posible alzamiento de bienes o para el comprador, con posible decomiso futuro. Algunos buscaron la solución popular sin pensar y valorar las consecuencias futuras para el club. Si en agosto no se opta por el plan prudente y lógico, hoy posiblemente el club estaría agonizando.

¿Tenían fecha límite para ese plan de viabilidad?

En el escenario más pesimista se estimó octubre. En el optimista creemos que hasta febrero o marzo, evidentemente con muchas dificultades. Había vías de negocio en marcha para ingresar, como acuerdos publicitarios, tour del estadio, convenios con equipos de la provincia para atraer más público al campo, torneo cantera, ibérico, grada solidaria, mediodía del club y alguna actividad más pendiente de desarrollar.

¿Están los trabajadores al día?

Hasta donde yo sé, sí. Todo estaba preparado para el pago de noviembre a falta de una parte de las nóminas de la primera plantilla. Para esta parte pendiente, había gestiones avanzadas para cerrar una aportación privada antes de marcharse de vacaciones, si la propiedad lo autorizaba. La nómina de diciembre también estaba en proceso con un patrocinio de una empresa de alimentación, que con ejercicio presupuestario 2022 para ellos, en enero aportaría unos 65.000€ si se cerraba todo según lo hablado.

¿Cree que estas operaciones que indicas se quedarán paradas?

No lo sé. El tema de la aportación privada seguro que se cae. Esto era un favor, más que una ayuda. Al final el dinero va donde se le da confianza y estabilidad, lo vemos en los mercados financieros a diario. Esta ha sido la base de todo.

¿Qué cantidad se ha podido generar en estos meses para solventar los problemas económicos diarios?

No puedo indicar la cantidad, pero sí que abordar cinco mensualidades no se hace con quince acuerdos comerciales. Se han cerrado más de sesenta acuerdos comerciales, buscando puerta por puerta. Se ha ingresado un 40% más que el año pasado en dicha partida.

¿Cuál es su opinión sobre la venta?

Todos sabemos que es la única solución posible y el fin con el que se ha trabajado estos meses, dado que beneficia a todas las partes. No solo es una cuestión económica, se ha roto la confianza que existía entre todas las partes que forman el club. Me preocupa el volantazo que se ha dado ahora y el mensaje que se lee entrelíneas del mismo.

¿Conoce al inversor que ha presentado oferta de compra en el juzgado?

Sí. He trabajado bastante con ellos en el intercambio de opiniones e información para realizar la Due Diligence y así conocer el estado real del club. De esta forma, podremos plantear cómo solucionar los diferentes escenarios que se darían una vez cerrada una compra-venta. Solo ver el detalle al que llevan la due diligence, habla muy bien de la seriedad y criterio con el que quieren hacer las cosas. Están siendo muy respetuosos y pacientes con la situación, pero ya van muchos meses de proceso y todo tiene un límite. Han llegado a plantear fórmulas para inyectar capital por adelantado, pero sin garantías, evidentemente no pueden hacerlo. Mi sensación es que la negociación con el vendedor está muy estancada y que si en breve no se agiliza la venta, se marchará. No creo que sea solo un tema de los juzgados.

Si no hay venta, ¿qué otras opciones hay?

Inyección de capital o búsqueda del mismo por la propiedad de forma urgente y en gran cantidad. El club necesita dinero urgente para estabilizarse. Si esto no es posible, y ante la situación de insolvencia clara en la que se está, espero que se sea responsable y se lleve el club a concurso de acreedores voluntario. Desde aquí reorganizar todo para dar viabilidad al club y pueda seguir funcionando. Aparte de los trabajadores, hay muchos acreedores que no pueden aguantar más la situación. Se les debe mucho dinero y llevan en algunos casos más de un año pendiente de cobrar.

¿Es cierto que el club necesita 3 millones para cerrar la temporada?

No voy a hablar de números concretos. Estos titulares sesgados o interesados son peligrosos si no se saben manejar. Quedan muy bien para ocupar portadas, pero hacen mucho daño al club y a la afición. Sí diré que si se gestiona bien, con bastante menos se salva dicha situación esta temporada y hay viabilidad a futuro.