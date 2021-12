Casi un mes y medio después de su último triunfo, el Badajoz se reencontró con la victoria en el choque ante el Tudelano, donde firmaron una primera parte muy pobre, mientras que en la segunda mitad mejoraron su imagen lo suficiente como para poder ganar con lo justo en el tramo final gracias a los goles de Gorka Santamaría y Jesús Clemente.

Pero, pese a vencer, el equipo pacense no logró convencer. Y eso lo sabe el técnico blanquinegro, Óscar Cano, que se mostró autocrítico en su comparecencia posterior al choque. «Creo sinceramente que no he hecho la mejor alineación posible. En el descanso hemos visto que lo que necesitaba el equipo era fútbol y entusiasmo», afirmó el entrenador andaluz tras el encuentro.

Cano, además, quiso destacar la importancia que tienen estos tres puntos de cara a la moral del grupo. «Hoy era uno de esos días que había que ganar como fuese. Es un triunfo que cambia dinámicas y estados de ánimo. Esperemos que genere confianza y que volvamos a ser el equipo del inicio de la competición» aseguró.

En el tramo final de su intervención, Óscar Cano confirmó los problemas de tobillo que habían sufrido durante el encuentro Isi Gómez, Zelu y Sergio Benito, cuya presencia en el último choque del año es una incógnita. Para este encuentro ante el Rayo Majadahonda, el míster blanquinegro no pierde el optimismo. «Igual, con los enfrentamientos directos que hay, vamos a Majadahonda a disputar los puestos de ‘play-off’».