El Badajoz, después de unas últimas semanas convulsas en lo deportivo e institucional, busca este viernes (21.00) una tregua en forma de triunfo ante el último clasificado. Los pacenses se miden en el Nuevo Vivero a un conjunto que todavía no sabe lo que es vencer en liga y que ha sumado todos los puntos en el campeonato a base de empates.

Los blanquinegros, que no han anotado en los dos últimos choques ante Alcoyano y Bilbao Athletic, vienen además de arrastrar una racha negativa después de no haber podido ganar ni en esos dos encuentros, ni en los cuatro anteriores ante Zamora, UD Logroñés, Unionistas y SD Logroñés. Los navarros, por su parte, llegan tras caer en casa ante el Real Unión y de ser apeados en Copa del Rey por un equipo de inferior categoría.

Sin confianzas

Pese a que el rival que tendrán este viernes parece el más propicio para retomar el pulso del triunfo por su lugar en la tabla, el técnico blanquinegro, Óscar Cano, quiere frenar el exceso de confianza en la previa de este choque. «Se augura que el Badajoz es hiperfavorito, pero no si lo damos todo, lo vamos a pasar mal», subraya.

Cano pone en contexto la situación de los navarros como un equipo cuyo estado anímico se ha visto condicionado por la clasificación. «El Tudelano no ha tenido el mejor comienzo posible. Vemos que los resultados no se ajustan a la realidad de su equipo. Han sufrido golpes que han dañado su ánimo», detalla.

Los pacenses mantienen las bajas de Adilson y de Aquino -aunque el murciano ya está muy cerca de entrar en la lista-, mientras que Adri Cuevas no ha podido recuperarse para esta cita. La buena noticia es que Otegui estará disponible tras perderse los dos últimos encuentros por lesión.

Clasificación

Tras una discreta racha de cuatro puntos en los últimos cinco partidos, el preparador andaluz, aunque lamenta haberse alejado de los puestos de fase de ascenso, también destaca el gen competitivo de su equipo. «Me preocupa no estar en puestos de ‘play-off’, pero, al mismo tiempo, no encuentro otra persona que encuentre un solo partido donde nosotros no hayamos podido ganar. En todos los encuentros hemos podido ganar», comenta.

Aunque los pacenses no conocen el triunfo desde finales de octubre y han perdido algo de terreno con los puestos altos de la tabla, no se han descolgado a pesar del bache vivido en el último mes. Por ello, Cano pide paciencia y tranquilidad. «Queremos cortar la racha de partidos sin ganar. Si ganamos, todo se vuelve a equilibrar», destaca.

Pese a que los últimos meses han sido muy agitados en unos despachos en los que reina la inestabilidad, el entrenador blanquinegro ha destacado la capacidad de sus jugadores de poner el foco en lo meramente futbolístico. «Los chicos se abstraen de todo. Si venís a los entrenamientos, vais a ver un equipo que entrena con alegría y autoexigencia», asegura.

Fortuna y actitud

En el tramo final de su comparecencia previa al choque ante el Tudelano, Óscar Cano también aludió a algunas de las carencias que está teniendo que corregir cada semana. Una de ellas ha venido marcada por la escasez de efectivos y de suerte. «Al equipo le falta un poco de fortuna y que estemos todos para poder generar un poco de competencia interna», declara.

Otro de los temas que han salido a la palestra en las últimas jornadas han sido el de la preparación física y la actitud. En el primer apartado, el míster ha alabado la labor de los preparadores físicos del club. En el segundo, ha hecho lo propio con sus jugadores. «Si algo le sobra a este equipo es actitud», sostiene.

El choque ante el Tudelano será el último del año en el Nuevo Vivero y el penúltimo en liga. Con la apertura del mercado muy cerca, Cano no oculta que la inminente apertura de la ventana de fichajes puede pasar factura a la estabilidad de su equipo y apela a la unidad y compromiso que mostraron sus jugadores al final del mes de agosto. «En este grupo hay gente que en verano dijo que tiraba para adelante sin saber qué iba a pasar. Yo con ellos voy a muerte. Ahora se acerca otra marejada en invierno, pero estaremos preparados nuevamente», expone.