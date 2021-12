Rotundo giro de timón en el Badajoz. La familia Parra ha decidido prescindir de Álvaro Trigo, que hasta ahora ha ejercido como director general en dos etapas, la primera entre los años 2019 y 2021, y la segunda, desde varias semanas después de la detención de Joaquín Parra hasta el pasado viernes, cuando fue destituido de su cargo.

Su lugar está ya siendo ocupado por David Torices, ‘Dupi’, que hasta ahora se ha encargado de la dirección deportiva de la entidad blanquinegra y que desde este momento también compatibilizará dicho cargo con el de la gerencia, repitiendo una experiencia que ya vivió en el Melilla. «No es un momento fácil. Agradezco a las dos personas que tengo a mi lado. Ellos son la esencia de este club», aseguró Dupi en este martes, en lo que fue su primera comparecencia como gerente.

Guzmán, el apoyo

El segoviano afirmó ante los periodistas que para poder llevar a cabo dichas funciones se apoyará en Guzmán Casaseca, con quien hasta ahora ha compartido espacio en la parcela deportiva, por lo que el antiguo capitán del Badajoz también asumirá más galones dentro de la secretaría técnica.

El propio Dupi, que aclaró que no conoce realmente los motivos sobre por qué el club no informó en su día de la salida de Jorge Echave, director general entre los meses de junio y septiembre, aseguró además haber mantenido contacto con Joaquín Parra, a quien considera su principal valedor en el club blanquinegro. «Yo estoy aquí por Joaquín. Y la inmensa mayoría de personas que está aquí están por él. He hablado con él un par de veces tras ingresar en prisión y me mostró su confianza». Del mismo modo, también confirmó la actual situación de la propiedad en el club. «La familia Parra, de forma íntegra, está al frente del club. Iván Parra es el presidente y ahora ejerce algunas funciones que Joaquín no puede», explicó Dupi.

Viabilidad

En dicha comparecencia también participó Pepe Reynolds, abogado de la entidad blanquinegra. En ella abordó la actual situación financiera del Badajoz. «El gran problema que tiene el club es que no genera lo que gasta. Nos van a hacer falta muchos recursos de aquí a final de temporada. Joaquín Parra es el primer interesado en que el club siga adelante», declaró. Reynolds además, admitió que tiene un contacto fluido con Joaquín Parra desde la cárcel y pasó revista de la actual situación del club.

«Joaquín, siendo el propietario, es el primer interesado en que el club prospere lo máximo posible. Contempla varios escenarios, entre ellos la venta». El letrado blanquinegro también informó a los medios que desde Madrid se ha autorizado la ampliación de capital del club, hecho que según indica «ayuda a la venta».

Con el cambio de manos, Dupi tendrá trabajo por delante. Pero antes, tendrá que ponerse al día de cómo está la situación en el Nuevo Vivero, ya que desconoce la actual situación de pagos de jugadores, cuerpo técnico y trabajadores y tampoco sabe si el equipo podrá acudir al mercado invernal para reforzarse. «Aún no tengo los pormenores de cómo está la tesorería de lo del club. El club gasta más de lo que genera y vamos a necesitar una fuente de financiación», comentó.

Se abre, pues, una nueva etapa en el Badajoz, que espera salir reforzado de una temporada especialmente complicada para su mismo funcionamiento.