El Badajoz de Óscar Cano se está erigiendo en los últimos encuentros como un coleccionista de carencias. Los defectos que hasta ahora se habían repartido durante varios sectores de la temporada, han aparecido todos juntos desde principios del mes de noviembre, cuando los blanquinegros han acumulado seis encuentros consecutivos sin ganar.

La falta de efectivos, producto de una chamánica plaga de lesiones; una escasez de puntería alarmante y un equipo al que se le ha encendido la luz de reserva en lo físico se unen a una autoestima muy tocada por los últimos resultados que han hecho que el Badajoz pase de ser un equipo inamovible de los puestos altos a ser un candidato a transitar la media tabla si la dinámica no cambia.

El pacense Alexis Martín-Tamayo, mundialmente conocido como Míster Chip, por su faraónica base de datos, recogía una estadística que resume perfectamente cómo se ha desinflado el cuadro blanquinegro en la clasificación tras emular la racha que cosecharon en el inicio de la temporada 2017-2018, en la que se le resistió el triunfo durante las seis primeras jornadas del curso y se desquitaron derrotando a un Alavés de Primera División en el Trofeo Ibérico.

Cano, paciente

Pese a ser consciente de que el equipo está viviendo una dinámica negativa de resultados, el técnico Óscar Cano no pierde la fe y pide paciencia. «Si somos capaces de no caer y no decaer de la parte de arriba, el día que los tengamos a todos este equipo va a volar», afirma.

Aquino y Adilson están en su recta final, tal como informó el club la pasada semana, y son los dos primeros refuerzos que está esperando el preparador andaluz para el nuevo año, ya que aún no sabe cómo van a ser las vicisitudes de la próxima ventana de incorporaciones.

Mientras que los dos atacantes ultiman su puesta a punto, Cano debe tirar con lo que tiene. «El partido ha estado muy condicionado por las ausencias, y, aún así, el equipo ha competido», asegura.

El próximo envite será este viernes a las 21.00 en el Nuevo Vivero, cuando recibirán al Tudelano, último clasificado de la tabla, en el que será el último encuentro del año en suelo pacense.

Antes de eso, el Badajoz ha convocado una comparecencia este martes para informar de la situación institucional que vive la entidad, algo que no había sucedido tras el ingreso de Joaquín Parra en prisión.