El Badajoz afronta este domingo en Lezama (12.00) la primera de las tres finales que tiene antes de que finalice el 2021. Los blanquinegros reeditarán el duelo de ‘play-off ‘ de hace dos temporadas en las distinguidas instalaciones de una de las mejores canteras del país.

Los pacenses se verán las caras ante el Bilbao Athletic en un duelo marcado por la necesidad de puntuar que tienen ambos conjuntos. Mientras que los locales precisan del triunfo para huir de la quema de unos puestos de descenso en la que ahora mismo están inmersos, los de Óscar Cano quieren volver a la senda de la victoria tras un amargo mes de noviembre en el que no han ganado ni un solo partido.

De cara a este choque, el Badajoz presenta dos noticias buenas y una mala en su expedición. Los hasta ahora lesionados Dani Fernández y Truyols llegan para reforzar la retaguardia pacense para este encuentro. Por su parte, la nota negativa viene por parte de Adri Cuevas, que vuelve a formar parte de la enfermería esta jornada.

Cano, optimista

Pese al sinfín de infortunios que han tenido que pasar en los últimos meses a nivel deportivo e institucional, Óscar Cano no pierde la sonrisa ni el optismo. «Creo que va a venir la buena ola. Tendremos que pasar por esta situación y el sol va a volver a salir. Llegará un momento en que no se lesione nadie y yo tendré problemas para hacer el once», declara.

Pero la dosis de entusiasmo del técnico andaluz no acaba aquí, ya que fija un objetivo ambicioso para estos tres últimos encuentros del año. «Si se dan una serie de condicionantes, podemos acabar el año en ‘play-off’», esgrime.

Sin temor

Un experimentado Cano no teme estar cuestionado ni que se hable sobre una posible destitución. Asume con naturalidad su fecha de caducidad en el club. «Jamás temo a perder el cargo en este trabajo. El día que firmé ya sabía que me quedaba un día menos aquí», asegura.

Y es que, lejos de culpar a la afición por su exigencia, el preparador granadino la entiende lógica y necesaria para el devenir del grupo. «La afición es correctísima. Tiene que exigir el máximo. La gente sabe que no estamos en ninguna crisis de la que no se pueda salir», argumenta.

Por otro lado, tras afirmar el pasado martes después del mazazo copero ante el Alcoyano que había sido un «duro golpe por lo abultado del resultado», Cano confía en la recuperación y motivación de sus jugadores de cara al choque del próximo domingo. «A veces igual necesitas tocar fondo para volver a desplegar las alas», afirma.

Respeto al rival

Aunque los vascos no hayan logrado obtener ninguna victoria desde finales del pasado mes de septiembre, sí que lograron arañar un punto en Riazor ante el todopoderoso Depor la pasada jornada. Por ello, el míster del Badajoz está convencido que el encuentro del domingo no va a ser precisamente sencillo. «El Bilbao Athletic es un rival que tiene varios jugadores que se juntan y hace que jueguen bien al fútbol», concluye.