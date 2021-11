En el Nuevo Vivero no hay respiro. Los blanquinegros, que apenas han tenido tiempo de digerir un agridulce empate ante la SD Logroñés el pasado sábado, 72 horas después de este choque les toca afrontar un duelo decisivo en la primera ronda de Copa del Rey ante el Alcoyano este martes a las 21.00.

Los de Alcoy, cuya moral es muy conocida a nivel nacional por estar siempre por las nubes, gozan ahora de un mejor ánimo -si es que esto es posible-, tras unos últimos resultados que le han hecho auparse hasta el cuarto puesto del grupo II de la Primera RFEF. Los pacenses, por su parte, no han podido vencer en ninguno de los cuatro encuentros disputados en el mes de noviembre. Los empates ante Zamora, Unionistas y SD Logroñés y la derrota ante el otro equipo de la capital riojana han dejado a los de Óscar Cano en la novena posición, aún cerca de los puestos de ‘playoff’, pero ya bastante alejado del primer puesto.

El técnico blanquinegro Óscar Cano destaca la rapidez con la que su equipo se ha recuperado tras el varapalo del último sábado. «El domingo el ambiente era poco animoso, pero hoy me sorprendió el buen ánimo que había. El duelo ha durado poco», afirma.

En el once de los pacenses habrá novedades y no solo porque se trate de una competición que se preste a hacer este tipo de cambios, sino porque Truyols, que estrenó titularidad el pasado sábado, no estará debido a la lesión muscular que se produjo en dicho encuentro. Por contra, Cano sí que podrá contar con Jilmar, que se disputará el lateral izquierdo con Josema Gallego, y con Pardo, que se perfila como titular junto a un Gorka Pérez que necesita ir acumulando minutos y así poder dar descanso a Miguel Núñez o a Barri. «Para mí lo más importante viene este martes. Vamos a intentar sacar el mejor once y competir. Estoy seguro que vamos a hacer un buen partido», subraya el técnico del Badajoz.

La liga, prioritaria

Con el mágico recuerdo de noches coperas como las de Las Palmas, Eibar o Granada de hace casi dos años, parecía que el plantel pacense iba a tomarse la Copa del Rey igual de en serio que la liga. No obstante, Óscar Cano se ha encargado de señalar que el torneo de la regularidad es prioridad sobre la competición del k.o. No obstante, sabe los réditos que puede aportarle al equipo que el Nuevo Vivero acoja encuentros oficiales ante conjuntos de primera. «La Copa es un añadido, pero no es una fiesta. Si con ello ayudamos a que las arcas del club estén mejor, eso redundará en nosotros», concluye.