El Badajoz disputa una final este sábado a las 17.00 horas ante la SD Logroñés en el Nuevo Vivero. Los blanquinegros, que aún no han sido capaces de sumar un triunfo durante el presente mes de noviembre, tratarán de apuntarse una victoria vital para no descolgarse del tren del ‘play-off’, del que ahora mismo le separan dos puntos. La última victoria de los pacenses data de finales de octubre, cuando se impusieron al Extremadura por dos tantos a cero. A partir de ahí, han sumado dos empates en Zamora y Salamanca y una derrota en casa ante la UD Logroñés hace quince días.

Óscar Cano tendrá un plantel muy mermado tras los últimos contratiempos que le han llegado en forma de lesiones y sanciones. El técnico blanquinegro no podrá contar con los sancionados Jilmar -expulsado ante Unionistas- ni con Pardo, -por acumulación de tarjetas-. A ellos se unen Dani Fernández y Otegui, que estarán convalecientes las próximas dos semanas, y Dani Aquino y Adilson, a los que no se les espera hasta 2022.

Teniendo en cuenta todas estas bajas, Cano ha tenido que echar mano del filial, con la presencia del central Barquero; los laterales Josema Gallego y David Calles; el centrocampista Abraham y el extremo Víctor, completando así una convocatoria de circunstancias ante la avalancha de percances que han sufrido en vísperas a este choque. Pese a ello, el entrenador del Badajoz otorga máxima confianza a los jóvenes que llegan desde abajo. «Tenemos un filial que está bien trabajado. Están esperando su oportunidad», explica.

La SD Logroñés, por su parte, llega a este duelo inédito del Nuevo Vivero en una dinámica muy similar a la de su rival. Los de Raúl Llona vienen de firmar tablas ante Unionistas, Bilbao Athletic y Cultural Leonesa y de sucumbir en casa ante Racing de Ferrol y Real Unión. A pesar de esta racha, los riojanos aún permanecen en sexta posición, con un punto más que el Badajoz. Por ello, el técnico blanquinegro, Óscar Cano, avisa sobre las fortalezas de un rival que se ha movido toda la temporada en la zona noble de la clasificación. «La SD Logroñés no está ahí arriba por casualidad. Es un equipo muy bien hecho», comenta. Además, también ha destacado sus cualidades a nivel ofensivo. «Sabemos que proponen un fútbol desde atrás. Utilizan al portero para crear ventaja», comenta.

El propio Cano no oculta la necesidad de ganar que tiene su equipo tras varias semanas en las que el triunfo les ha sido esquivo. «Hay que ganar cuanto antes y lograr una racha que nos eleve y nos permita estar donde el equipo merece», apunta.

El míster andaluz no quiere poner la mirada más allá de este encuentro a pesar de la inminencia de su compromiso copero ante el Alcoyano del próximo martes. Dadas las circunstancias, Cano espera no tener que lamentar más bajas tras el choque de este sábado. «Tenemos que tener una mirada a corto plazo, porque a largo no existe en el fútbol».

No obstante, aunque los pacenses tengan un panorama algo complicado a la hora de conformar una convocatoria y un once, el entrenador andaluz no quiere escudarse en estas adversidades. «Cero excusas. Hay que intentar ganar con los que tenemos», concluye.