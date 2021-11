En el Nuevo Vivero no lo quieren decir muy alto, por eso de que este año la suerte no esté siendo un elemento que les esté acompañando en el camino, pero lo cierto es que en los últimos tiempos, el Badajoz está sumando de forma muy tímida algunos motivos para el optimismo. Tras ser víctima de un surrealista verano, el equipo está consiguiendo estabilizarse a nivel institucional, los jugadores y el cuerpo técnico están cobrando al día y el proceso de compraventa avanza. A nivel deportivo, donde la plantilla de Óscar Cano ha sufrido una plaga de lesiones, también tiene motivos para sonreír tras la vuelta de un Jilmar que apunta a Zamora y el adecuado progreso de Dani Aquino o Adilson. A esto hay que añadir que este pasado sábado lograron romper una negativa racha de más de cinco horas sin marcar. Tras el tanto de Zelu en Ferrol acumularon casi una hora sin anotar en ese choque; otras tres horas más en los encuentros de Racing y Sanse, donde no materializaron ningún gol, y los más de setenta minutos del partido ante el Extremadura, cuando por fin Gorka Santamaría abrió la lata de un partido que parecía que se escapaba por momentos.

Otra de las buenas noticias que se extraen tras el triunfo en el derbi es que los delanteros han secado por fin la pólvora y han hecho lo que se les pide: marcar goles para sumar puntos. Fue el caso de Gorka Santamaría, que puso rúbrica a su segundo gol de la temporada, y de Tahiru, que se estrenó como goleador en su etapa en el Nuevo Vivero. Si la cara fue para estos dos arietes, la cruz fue para un Sergio Benito que lo intentó desde todas las posiciones, pero que sigue peleado con el gol en los últimos envites.

El técnico blanquinegro pone en valor lo que ha conseguido hasta ahora un equipo que pese a estar aún fuera de los puestos de ascenso, tiene a tiro incluso el liderato en una competición que tiene una igualdad extrema con un cuádruple empate en la cabeza de la liga. «Cuesta muchísimo ganar. Esta categoría es complicada y tenemos 18 puntos pese a todas las adversidades», afirma.

Entradas en Zamora

Los blanquinegros ya piensan en su compromiso del próximo viernes a las 21.00 horas ante un Zamora que ha dado a conocer el precio y ubicación de las localidades para los aficionados pacenses que quieran realizar este desplazamiento. La hinchada del Badajoz, que presumiblemente llevará hasta el estadio Ruta de la Plata a un nutrido grupo de seguidores, quedará habilitada en la zona visitante en preferencia, por lo que desde la entidad zamorana se insta a que se adquieran las entradas únicamente en esta zona por un precio de 15 euros para adultos y 5 euros para niños.