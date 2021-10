El último resultado del Badajoz ha dado pie a multitud de lecturas y análisis desde dentro y fuera del club. Los blanquinegros han sido los primeros en lograr puntuar en el hasta ahora inexpugnable feudo de Matapiñonera, pero la falta de puntería parece ser un aspecto que preocupa al cuerpo técnico. Por otro lado, el que se ha convertido en el segundo encuentro consecutivo sin ganar, ha dejado a los pacenses un poco más alejados de los puestos de playoff y a cuatro puntos del liderato, ha sido, al mismo tiempo, un nuevo punto positivo lejos del Nuevo Vivero, donde los de Óscar Cano están logrando unos notables números en el comienzo de este curso.

Relacionadas El Badajoz caza un punto en Matapiñonera

Esta dualidad también se traslada al apartado ofensivo y defensivo. Mientras que el Badajoz está muy lejos de ser el más anotador, promediando exactamente un tanto por encuentro tras anotar nueve goles en otros tantos partidos, defensivamente está en el podio de la categoría tras dejar su portería a cero en cinco de las nueve jornadas. Lo mismo pasa con las primeras y segundas partes. Ocurrió en casa ante el Racing y volvió a suceder nuevamente frente al Sanse. Un excelso primer periodo dio lugar a una discreta segunda mitad. Así lo destacó Óscar Cano en la comparecencia posterior a la igualada en Matapiñonera. «Hemos hecho una primera parte no para ir ganando, sino para ir goleando», afirmó. Pero el técnico blanquinegro no se detuvo ahí. Admitió los problemas que tuvo el equipo en el segundo acto del choque y aseguró que, con un poco más de efectividad antes del descanso, el guion habría sido bien distinto. «Si la primera parte acaba 0-3 a nadie le hubiese extrañado», añadió.

Lesiones

Aunque el mantra del «esto es lo que hay» que tanto se está repitiendo en los últimos días en grandes clubes a nivel mundial no es un mensaje que parezca compartido por el propio Cano, este sí que no puede evitar aceptar que las lesiones están mermando un rendimiento deportivo que podría ser aún mejor si se pudiera contar con determinados futbolistas. «Estoy convencido de que en el momento en el que estén todos el equipo competirá por las plazas más altas», declara un Óscar Cano que al mismo tiempo se declara enemigo de las excusas. La ausencia de importantes jugadores como Aquino o Adilson en la vanguardia del equipo limita la capacidad ofensiva de un conjunto que tiene margen de mejora en materia de efectividad. Pese a ello, Cano no parece dispuesto a rendirse. «Tenemos que pelear con lo que tenemos», apunta. El preparador andaluz finalizó su exposición con un sincero agradecimiento a la afición blanquinegra, que acudió a San Sebastián de los Reyes con un nutrido grupo de efectivos pese al precio de las entradas. «Esa energía que nos transmiten va a hacer que consigamos el objetivo», concluye.