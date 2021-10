No hay dos sin tres. Eso es lo que debe pensar el Badajoz de Óscar Cano tras haber logrado dos triunfos consecutivos lejos del Nuevo Vivero en una categoría tan exigente como la Primera RFEF. Y es que además, el encuentro de este domingo a las 12:00 horas ante la UD Sanse de Matapiñonera tiene un aliciente especial: los madrileños han hecho de su estadio un fortín al conseguir todos los puntos posibles. Los blanquinegros mantienen la duda de Gorka Pérez, que no jugó en casa ante el Racing y que aún no ha entrenado con el grupo. Al central vasco se unen las bajas que ha tenido durante las últimas semanas y Limones, con un esguince en el tobillo derecho.

El 0-4 de la temporada pasada parece algo complicado de repetir y eso lo sabe el técnico blanquinegro, que ha alabado lo bien que se ha reforzado este verano su próximo rival. «Es un equipo construido para estar en la parte alta de la clasificación», afirma.

El propio Cano también destacó la fortaleza de un equipo que ha sido capaz de voltear en su feudo resultados adversos para terminar, finalmente llevándose el triunfo. «Es un conjunto que a nivel emocional sabe jugar bien sus cartas», comenta.

El preparador andaluz, aunque considera algo anecdótica la clasificación en este momento de la temporada, ha sido claro con respecto al séptimo puesto actual. «No nos gusta vernos fuera de los cinco primeros», asegura.

El entrenador blanquinegro resta importancia a la estadística que esta misma semana ha situado al equipo como el que menos remates a puerta realiza. «Creo que si lo valoramos a nivel cuantitativo, nos quedamos cortos, pero a nivel de calidad tenemos buenas ocasiones», indica. El míster del Badajoz también dejó claro que entre vencer y convencer se queda con la primera. «Si me dicen que vamos a ganar todos los encuentros como el de Ferrol, firmo aquí mismo», concluye.