Este Badajoz se está acostumbrando tanto al sufrimiento, que las derrotas en liga no le impiden perder el foco. Pasó en Riazor hace un mes y ha vuelto a pasar este domingo frente al Racing. Aunque no se sumaron puntos y se tomó nota de los errores, los pacenses no se muestran preocupados. El técnico, Óscar Cano, ya admitió el pasado domingo que "jugando así iban a perder pocos partidos". En esa misma línea está Isi Gómez, una de las gratas sensaciones de este inicio de temporada en el Nuevo Vivero. “Para mí fue la mejor primera parte que ha hecho el equipo hasta ahora”, asegura el centrocampista. Aunque también admite que en la segunda parte, el rival tuvo el control del juego y el cansancio pasó factura, Gómez no oculta su satisfacción por la imagen que mostró el equipo pese a perder. “Estoy muy contento con la sensación que dejó el equipo”.

Y es que desde hace algunos días, los jugadores blanquinegros pueden vivir un poco más tranquilos y más centrados en lo futbolístico una vez que el club se puso al día con los atrasos de las nóminas pendientes. La afición del Nuevo Vivero quiso agradecer ese gesto con un emocionante aplauso en el minuto 19.05 del partido para rendir honores a jugadores, cuerpo técnico y trabajadores el gran esfuerzo realizado en estos complicados meses. El jugador madrileño no oculta su sentimiento de gratitud con la hinchada. “Hay que darle las gracias por el cariño que nos dan”, explica.

Medio día del club

El Badajoz ha anunciado además que el primer derbi de la temporada, frente al Extremadura, que se disputará el próximo 30 de octubre, será calificado como ‘Medio Día del Club’.

Los abonados blanquinegros deberán pasar por caja y tendrán que adquirir un suplemento por 10€. Además, la entidad blanquinegra ha llegado a un acuerdo con el Extremadura para que el precio de las entradas en zona visitante (fondo sur) sea de 15€ . Las entradas y suplementos podrán retirarse desde este jueves.