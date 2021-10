El Badajoz quiere poner la guinda a una semana especialmente dulce. Tras los tres puntos de oro en Ferrol, que situaron al equipo en la tercera posición, la expectación generada entre el club y la afición con la aspiración a llenar el Nuevo Vivero y, posteriormente, el desbloqueo de las cuentas por parte del organismo judicial, que permitió a la entidad blanquinegra ponerse al día en las nóminas de jugadores y trabajadores, los de Óscar Cano ahora quieren rematar la faena ganando este domingo a las 17:00 al Racing de Santander en uno de los partidos más esperados de la temporada.

Los pacenses, que recuperan la fecha y la hora favorita de su hinchada, y que se miden a uno de los clásicos del fútbol español, buscarán sumar su segundo triunfo consecutivo por primera vez esta temporada. Enfrente tendrán a un Racing que llega tras disputar un encuentro con prórroga incluida de Copa Federación y después de imponerse por la mínima al Calahorra en su último duelo en El Sardinero. Los cántabros son ahora mismo quintos con un punto menos que el Badajoz.

El choque ante el conjunto santanderino tiene también un componente emocional para el técnico blanquinegro. Enfrente tendrá a Guillermo Fernández Romo, con el que guarda una sensacional relación tras una estrecha trayectoria en común. «Enfrente no viene un entrenador, viene mi hermano. Considero a Guillermo como alguien excepcional», subraya Cano. Sobre su oponente, lo considera «uno de los favoritos de la categoría junto al Deportivo» y destaca su fortaleza en ataque. «El rival tiene arriba los más determinantes de la categoría. No necesitan de grandes procedimientos para crear peligro. Tiene dinamita».

Nóminas pagadas

El preparador andaluz destacó además en el inicio de su comparecencia la importancia de que el club haya podido resolver al fin los impagos. «Es una noticia extraordinaria que hayan abonado las nóminas. Esto tiene unos responsables que son unas personas que han hecho un trabajo encomiable».

Además de las bajas de Adilson, Aquino o Jilmar, Cano también apunta la de Adri Cuevas por tiempo indefinido. La duda es si repetirá o no el sistema que tan buen resultado le dio la semana pasada en A Malata con la doble referencia en punta de lanza o si volverá a un centro del campo más poblado, su dibujo habitual. «Hemos probado con todos los sistemas. No sé si jugaremos con dos delanteros o reforzaremos la zona de los centrocampistas», afirma.

El técnico blanquinegro también quiso referirse a su papel como gestor de la plantilla. «Me gustaría comentar que en torno a mi figura está todo labrado en el vestuario. Solo soy un transmisor de emociones que tenemos latentes. Yo no soy el guía de nadie, a mí me están guiando ellos y eso a mí me llena de energía», comenta. El equipo ha podido por fin trabajar en el Nuevo Vivero después de tener que ‘mudarse’ a otras instalaciones en las últimas semanas. Esto es, para el técnico, una verdadera bendición. «Hemos hecho mucho trabajo en nuestro estadio y eso nos beneficia. No es lo mismo trabajar en unas instalaciones que en otras».