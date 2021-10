Horas decisivas en el Nuevo Vivero, tanto en lo deportivo como en lo institucional. En el primer apartado, el Badajoz recibe este sábado a la Cultural Leonesa (19.00 horas) en un choque que a corto plazo determinará si los blanquinegros pueden optar incluso a algo más que el playoff ante un poderoso rival. En el segundo, el club presentó este viernes ante el Juzgado de Instrucción Número 6 de Málaga una oferta de compraventa por el paquete accionarial mayoritario del club, a fin de recabar la necesaria autorización judicial y con el objetivo de intentar desbloquear la complicada coyuntura que se vive en la entidad desde hace ya más de dos meses. Además, se ha comunicado desde el Consejo de Administración del club que han solicitado al Juzgado el alzamiento de las restricciones que impiden cumplir con obligaciones salariales, fiscales y compromisos con los proveedores.

Cano, optimista

A pesar de que se está dilatando una situación que casi con toda probabilidad no tendrá solución a corto plazo, el técnico del Badajoz, Óscar Cano, quién tras hablar claro el pasado sábado y subrayar el desgaste que viven jugadores, cuerpo técnico y otros trabajadores en materia de impagos, cree que todos estos problemas se acabarán arreglando. «Yo soy optimista. Lo que veo me encanta. Un club con esta historia no va a caer jamás». El técnico se refirió además a la buena sintonía que existe entre todos los estamentos de una entidad que afirma que siempre ha sido honesta con ellos. «La propiedad nunca nos ha engañado. Siempre nos ha dicho cómo están las cosas. Hay una gran unión dentro del club y funcionamos como una buena familia». Respecto a la reciente incorporación de Civitas Pacensis como patrocinador principal, Cano realiza una valoración muy positiva:«Toda empresa que llegue la vamos a recibir con los ojos abiertos».

Isi Gómez, disponible

Regresando al plano competitivo, el preparador andaluz admitió que tanto a Adilson como a Dani Aquino aún les quedan bastantes semanas para volver a estar disponibles, aunque tampoco quiso precisar más información al respecto. «Son lesionados de entre media y larga duración». Sobre Jilmar, quien tampoco estará ante la Cultural, Cano destacó su progresión positiva en los entrenos. «Ha tenido muy buenas sensaciones y ojalá pueda estar».

Quién sí estará será un Isi Gómez que no ha podido participar en las dos salidas consecutivas que ha tenido el equipo en Riazor y ante el Real Unión. «Ha completado la semana perfectamente y unimos un soldado más en esta batalla», indica.

A pocas horas del encuentro ante un potente adversario, el once inicial aún sigue siendo un enigma. «Valoramos mucho contra quién nos enfrentamos para elegir a quién alineamos».

Tras más de 20 días alejados de su afición, el cuadro blanquinegro volverá a un estadio donde hasta el momento ha sumado todos los puntos posibles y no ha encajado gol en los envites disputados ante Talavera y Dux. «Cuantos más seamos el sábado, mejor. Durante 90 y muchos minutos vamos a tener un elemento muy fuerte a nuestro favor».

Cano conoce muy bien a un conjunto donde tuvo la oportunidad de confeccionar una plantilla para la Segunda División. «Es un club histórico, con músculo económico y con aspiración de estar arriba», relata. Pese a que el arranque de los culturalistas no ha sido del todo notable, el técnico blanquinegro no quiere ni el más mínimo ápice de relajación. «Aquí te parten la cara. Ya se ha visto la complejidad que tiene esta categoría. Hay que respetar a todos los rivales y si miras a la Cultural Leonesa, es un club que tiene como aspiración estar arriba», concluye.