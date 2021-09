Aún no es oficial, pero es un secreto a voces que suenan a muy alto volumen. El Badajoz ya no va a contar con Derby como patrocinador principal y su sitio lo van a ocupar la promotora Civitas Pacensis y la empresa Mindcaps. Aunque ni el club ni estos nuevos patrocinadores han emitido ningún anuncio a nivel oficial, ni tampoco se haya aún realizado ninguna presentación, tanto en la web del equipo blanquinegro como en las cabeceras de sus redes sociales ya aparecen estos dos nuevos logos de forma destacada en el apartado de patrocinadores, mientras que ya no hay ni rastro de Derby, que ha sido hasta ahora el espónsor más importante del Badajoz. Se presume que en el encuentro de este sábado, ante la Cultural Leonesa, la camiseta blanquinegra ya no luzca en el pecho el distintivo con la empresa de combustible de Joaquín Parra y pase a tener el de alguno de estos nuevos mecenas.

Otros apoyos

Actualmente, Civitas Pacensis también apoya a otros importantes proyectos deportivos en la capital pacense además del propio Club Deportivo Badajoz. Primero firmó con el Baloncesto Badajoz, que adoptó el 'naming' de la promotora además de una importante inyección económica para sus proyectos con los dos equipos senior que competían en Primera División Nacional de baloncesto. Pese a que se trate de dos categorías algo alejadas de la élite, hace un año cerraron un acuerdo que buscaba mirar al futuro y que a día de hoy aún se mantiene.

Durante el verano de 2020, Civitas también firmó con el Santa Teresa, que también adoptó una nueva identidad para poder sellar este patrocinio en el que fue su retorno a Primera División Iberdrola. A día de hoy, el club rojiblanco aún conserva esta denominación tanto en redes sociales como en su página web, por lo que nada parece indicar que esta vinculación se haya roto. Además, este club también cuenta con el apoyo de Phi4Tec, una empresa vinculada a Civitas Pacensis y cuya filial es MindCaps, que también será uno de los nuevos patrocinadores importantes del Badajoz para esta temporada.

El Badajoz ha empleado grandes esfuerzos en los últimos tiempos en encontrar todo tipo de ayuda económica sin importar si es pequeña o grande. Aunque todavía no haya hecho oficial la incorporación de Civitas Pacensis ni de Mindcaps, sí que ha anunciado la presencia de otros patrocinadores como Loft Sinergias, Casa Marce, Leroy Merlín, La Bodega de Santa Marina o Royalverd, entre un largo etcétera que servirá para ayudar a capear una complicada situación económica.

El 30 de octubre, el derbi

Por otra parte, este miércoles se conoció la fecha del pulso extremeño en el grupo 1 de la Primera RFEF: Badajoz y Extremadura se enfrentarán en el Nuevo Vivero el 30 de octubre a las 19.00 horas en partido correspondiente a la décima jornada.