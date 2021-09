La incertidumbre crece día a día en el Nuevo Vivero. Si el grueso de la afición no podía ocultar su preocupación a pesar de que en el foco deportivo todo ha empezado de forma notable, el entrenador Óscar Cano pulsó el botón de emergencia tras la victoria en Irún del pasado sábado al asegurar que «se acumulan meses sin percibir nóminas y no es fácil trabajar en estas condiciones». Tras estas declaraciones, los últimos en pronunciarse sobre la coyuntura de la entidad blanquinegra han sido los representantes de la Plataforma de Pequeños Accionistas, quienes aseguran que no han obtenido respuesta alguna por parte del club para tratar de concertar una reunión para informar de la situación actual.

Desde esta agrupación, que está compuesta por una veintena de accionistas, muestran el «máximo apoyo a la plantilla, cuerpo técnico y trabajadores del club» y les agradecen el esfuerzo que están dedicando, al mismo tiempo que quieren hacer patente la «profunda preocupación» por la situación. «Entendemos que debemos exigir, en nuestro nombre y en el de la masa social blanquinegra, una comunicación por parte del club que dé luz a las cuestiones relativas a su viabilidad tan básicas como la situación financiera de la entidad, conocimiento de las personas que están al mando de su dirección y qué soluciones están planteándose para el futuro», expresa el comunicado facilitado por Juan Manuel Zapata.

Mutismo en el club

El Badajoz, por su parte, no se ha vuelto a pronunciar en las últimas semanas acerca de la situación actual. El último comunicado blanquinegro data de principios de septiembre, cuando afirmaron que desde dentro se está «trabajando para tener la mayor normalidad y estabilidad posible» pese a la circunstancias. En ese mismo texto, en el que pidieron respeto para la familia Parra Páez, que aún es la propietaria del club, también pidieron tranquilidad y paciencia para «un proceso de venta que va a llevar tiempo». Casi un mes después, no ha vuelto a haber ninguna novedad al respecto y desde la propia entidad blanquinegra se ha anunciado la creación de un club social blanquinegro, una nueva medida para incrementar los ingresos en estos tiempos de crisis, así como la vuelta de la radio oficial, que llevaba sin emitir desde finales del mes de mayo.

No obstante, podría haber novedades en los próximos días, ya que Derby ha desaparecido del apartado de patrocinadores en la web del Badajoz y sí que aparecen empresas y organismos que no han sido anunciados hasta el momento, donde destacan algunos nombres como el de Civitas Pacensis o el o Mindscaps, por lo dan a entender que desde dentro del club, pese al silencio, se sigue trabajando por tratar de encontrar soluciones a la complicada problemática blanquinegra.