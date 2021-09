1 - Real Unión Club: Irazusta; Santos, Senar, Erik Ruiz, Kijera (Capelete, min. 73); Beobide, Vivancos; Oyarzun (Seguín, min. 67), Carlos Bravo (Pradera, min. 77), Nacho Sánchez (Barbu, min. 73); y Temenuzhkov (Llamas, min. 67). 2 - Badajoz: Limones; Dani Fernández, Gorka, Pardo, Pascual; Otegui (Núñez, min. 86), Diego Barri, Adri Cuevas (Tahiru, min. 80); Zelu (Clemente, min. 69), David Concha (Truyols, min. 80); y Sergio Benito (Gorka Santamaría, min. 86). Goles: 0-1: minuto 74, Adri Cuevas. 1-1: minuto 82, Barbu.1-2: minuto 85, Sergio Benito. Árbitro: Sesma Espinosa, colegio riojano. Amonestó al local Oyarzun y a los visitantes Pascual, Adri Cuevas y Pardo. Incidencias: Partido de la quinta jornada del Grupo I de Primera RFEF disputado en el Stadium Gal ante unos 800 espectadores.

El Badajoz regresa a la senda de la victoria tras imponerse al Real Unión Club de Irún (1-2) en la primera visita del cuadro pacense al Stadium Gal. El conjunto de Óscar Cano cuajó una actuación muy seria en un feudo muy complicado y logró hacerse con los tres puntos gracias a la perseverancia, al saber sufrir y a la lucha insaciable. La primera mitad acabó sin goles a pesar de que hubo ocasiones claras en las dos áreas. Tras la reanudación, el cuadro extremeño dio un paso hacia adelante y logró adelantarse en el luminoso gracias a un tanto de Adri Cuevas. Los unionistas no se vinieron abajo y empataron el duelo poco después a través de Barbu. Sin embargo, el Badajoz no bajó nunca los brazos y no se conformó con el empate y logró el gol del triunfo en el 85 gracias a un buen remate de Sergio Benito.

Con esta victoria el Badajoz se aproxima de nuevo a la zona noble de la clasificación y deja atrás la derrota de la jornada pasada en Riazor ante el Deportivo de la Coruña, un partido en el que mereció mucho más,

El encuentro comenzó con mucho ritmo. El Real Unión trató de adueñarse de la posesión del esférico desde bien temprano y apostó, como es de costumbre, por un juego directo y vertical que supo frenar el Badajoz durante los primeros minutos del duelo. El conjunto de Aitor Zulaika avisó primero con una gran acción individual de Nacho Sánchez, que recortó en el borde del área y disparó con potencia, pero su chut lo paró con mucha seguridad el meta Limones.

Tras el aviso irundarra, el cuadro de Óscar Cano comenzó a estirar sus líneas y a generar sus primeras posesiones largas ante un rival que ofrecía una presión muy intensa y adelantada.

Muchos centrocampismo y pocas oportunidades durante los primeros 20 minutos de juego en un encuentro en el que, hasta el momento, se imponían las defensas a los ataques.

La primera oportunidad remarcable del conjunto pacense llegó en el ecuador del primer asalto con una acción por banda de Adri Cuevas, uno de lo más destacados del partido, que asistió para que Sergio Benito disparara desde la frontal enviando el esférico muy cerca del poste.

La réplica local llegó un minuto después con una ocasión clarísima. Carlos Bravo recibió un balón en una zona favorable para marcar, pero su disparo lo paró el guardameta Limones con una intervención magistral.

El ritmo aumenta

Tras la amenaza del Irún, de nuevo el encuentro entró en una fase espera de juego en la que las áreas no aparecieron. Muchas interrupciones y continuas faltas de unos y otros frenó el ritmo de un duelo que se marchó al descanso con tablas y con las espadas en todo lo alto de cara a la segunda mitad.

El guion del partido cambió tras el paso por los vestuarios. Ambos conjuntos pusieron una marcha más en busca de la victoria, una situación que favoreció claramente al espectáculo y que potenció la aparición de oportunidades de gol.

Los primeros en avisar fueron los pupilos de Aitor Zulaika con un disparo un poco mordido de Alain Oyarzun que el meta Limones adivinó sin muchos problemas. El cuadro blanquinegro respondió al intento local tan solo un minuto después con un disparo flojito de David Concha que paró el cancerbero Jon Irazusta.

Los pacenses seguían apretando y en el 61 fue Dani Fernández quien probó fortuna con un lanzamiento muy lejano que no alteró al meta irundarrra.

El gol de Adri Cuevas

Una de las ocasiones más claras del Badajoz llegó en el 70 con un remate potente de Gorka que se estrelló con el travesaño. Tras esta acción y tras varios minutos de asedio de los extremeños llegaría el primer tanto del encuentro. Centro lateral y remate inapelable con la cabeza de Adri Cuevas ante el que nada pudo hacer el portero Irazusta.

Sin embargo, el Real Unión reaccionó magistralmente al tanto encajado y pocos minutos después conseguiría el gol de la igualada con otro remate de cabeza, en esta ocasión de Barbu, que había entrado al terreno de juego pocos minutos antes.

A pesar del mazazo, el cuadro extremeño demostró tener un espíritu de lucha insaciable y tan solo tres minutos después de encajar el empate volvería a ponerse por delante con un gran remate de Sergio Benito.

En esta ocasión, los de Óscar Cano supieron defender la ventaja obtenida, aprendiendo así de su error en el tanto local. Los irundarras lo intentaron durante los minutos restantes con balones colgados y acciones de juego directo, pero la zaga pacense se mostró muy férrea para conservar el marcador y lograr finalmente tres puntos de oro.

En la próxima jornada el Badajoz se medirá en el Nuevo Vivero a la Cultural Leonesa, un rival muy complicado que también peleará hasta el final de la temporada para cosechar al tan ansiado ascenso a la categoría de plata del fútbol español.