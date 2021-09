El Badajoz juega en un escenario distinto y ante un adversario que el fin de semana en Riazor, pero pese a ello, mantiene el mismo objetivo. El discurso de Óscar Cano con sus pupilos está muy claro de cara al choque de este sábado a las 19.00 en el Stadium Gal ante el Real Unión. "No quiero excusas, quiero los tres puntos ante el Irún», exhortó el técnico en una comparecencia de prensa previa al encuentro en la que además confesó que no ha sido capaz de recuperarse hasta el martes del duelo disputado tres días antes en La Coruña. «Me he preguntado todos estos días cómo es posible que estos chicos no hayan ganado en Riazor».

Por segunda semana consecutiva, los blanquinegros jugarán lejos del Nuevo Vivero ante un rival histórico que acumula varios títulos en su palmarés. Al igual que hace siete días, les espera un largo viaje con un buen puñado de horas montados en un bus. Pese a ello, Cano no admite lamentos. «Hay que abstraerse de todo y dar la talla en este encuentro», declara. Respecto a futbolistas no disponibles, se remite a «los mismos jugadores que han tenido molestias en las últimas semanas» y añade además a Isi Gómez, quien en vísperas del partido ante el Dépor admitió que no estaba al cien por cien, por lo que no ha viajado hasta Irún, al igual Jilmar y Aquino. Adilson, al que le queda aún para volver a estar disponible, está recortando plazos. «Por su genética, cicatriza mucho mejor que sus compañeros».

Los blanquinegros han estado preparando en hierba artificial la cita de este sábado, según ha comentado el propio Cano. «Esperamos que no haya consecuencias en forma de lesiones», asegura.

Hasta el momento, en los 180 minutos que han competido fuera de casa no han podido materializar tanto alguno, pero eso es algo que no parece preocupar al entrenador del club pacense. «El juego es bueno porque nos permite anotar. Todo juego tiene que estar embarcado en la eficacia. Para permitir o aumentar esa eficacia, el equipo tiene que hacer las cosas bien», sostiene. Al mismo tiempo, admite que jugar lejos de su feudo les resta un plus importante. «Ya se demostró el día del Dux que el público tuvo una alta incidencia en el resultado final. Me encantaría jugar las 38 jornadas con mi gente. Por lo que es mi gente y por cómo es», señala.

Un rival con dos caras

No resulta sencillo hacer una radiografía fiable a un Real Unión que hasta el momento ha disputado cuatro partidos, con dos victorias y dos derrotas. El arranque de los vascos fue inmejorable, venciendo en casa al Dux e imponiéndose al Valladolid Promesas a domicilio. A partir de ahí, cayeron goleados en casa ante el Celta B y en la pasada jornada tampoco pudieron sumar en Las Gaunas frente a la UD Logroñés. «El Real Unión es un equipo variable en función del rival al que se enfrente y muy bien trabajado. Es un conjunto que prevemos que va a acabar arriba», expone el técnico blanquinegro.

Hasta el momento, se han dado oportunidades prácticamente a todos los jugadores disponibles en la plantilla, por lo que no será tarea sencilla adivinar el once que saldrá de inicio en Irún. Cano volvió a deshacerse en elogios hacia el plantel que Dupi y Guzmán han confeccionado esta temporada. «En relación calidad-precio tenemos la mejor plantilla que se puede tener. Consideramos que tenemos un equipo para competir con cualquiera», concluye.

Posibles alineaciones:

Real Unión: Irazusta; Elosegi, Pérez, Ruiz, Kijera; Beobide, Vivancos, Llamas, Santos, Seguín y Bravo.

Badajoz: Limones; Dani Fernández, Pardo, Gorka Pérez, Aitor Pascual; Jesús Clemente, Barri, Otegui, Adri Cuevas, Concha y Sergio Benito.

Árbitro: Sesma Espinosa (Riojano).

Estadio: Stadium Gal.

Hora: Sábado, 19.00.