El Badajoz tiene este sábado a las 19.00 horas en Riazor el que es, sobre el papel, el duelo más complicado de la temporada. Los blanquinegros visitan al Deportivo de la Coruña, el supuesto máximo favorito de la categoría, que hasta ahora cuenta todos sus encuentros por triunfos que se han producido de manera solvente. Este choque, además, medirá fuerzas entre los dos únicos equipos del grupo que no han recibido un solo gol en las tres jornadas que se han disputado hasta el momento.

Tal como ha descrito el técnico del cuadro pacense, Óscar Cano, el Badajoz llega «con la máxima ilusión». Además, incide en el notable comienzo que han tenido con 7 puntos de 9 posibles. «Aunque suene a tópico, se trabaja mejor cuando ves al equipo arriba en la clasificación». Respecto a la gran dinámica defensiva que ambos conjuntos comparten en este inicio de curso, Cano expone que «es algo que tiene que ver con las circunstancias. Es anecdótico y significativo que en esta categoría no se hayan encajado goles».

El preparador andaluz también destaca el marco incomparable que supone jugar en Riazor ante el Dépor, un conjunto que ha sido campeón de Liga, Copa y Supercopa. «Es un contexto muy bonito. Dicen que son 19.000 personas que pueden entrar en Riazor. Nos enfrentamos a un rival que hace no mucho jugaba en Primera», relata.

Vuelve Dani Fernández

En cuanto a la lista de jugadores que han viajado hacia tierras coruñesas, el Badajoz acumula varias buenas noticias y otras que no lo son tanto. Cano incidió en la comparecencia previa en que «hay dos o tres jugadores que no van a llegar en las mejores condiciones». Una vez que se ha conocido la convocatoria, se ha confirmado la vuelta de Dani Fernández tras varias semanas complicadas, con una marcha del club que no terminó de cristalizar y con unas molestias físicas una vez que se cerró el mercado. Esta buena nueva contrasta con otra relativa a esos futbolistas que tenían problemas según el propio entrenador blanquinegro. Aquino y Jilmar, que en las últimas jornadas se habían mantenido entre algodones, no forman parte de la expedición que se ha desplazado hasta Galicia. Estos dos jugadores se unen a un Adilson, cuyo proceso de recuperación va «por buen camino», según explicó el técnico. Sí que estarán, otra semana más, los canteranos Josema Gallego --que presumiblemente repetirá titularidad-- y David Calles, que ya viajó hace quince días a Barreiro. «Los jugadores de la cantera se merecen venir convocados y confiamos en ellos», aseguró un Cano que se deshizo en elogios con su homólogo del filial. «El Badajoz tiene la suerte de poder contar con un soñador como Stili», comenta.

«Queremos ser protagonistas»

Sobre el planteamiento de este encuentro, el entrenador del Badajoz destaca que «la idea sigue siendo ser protagonistas en este choque». Afirma tener el once «más o menos perfilado» para el sábado, aunque al mismo tiempo asegura que puede ir cambiando. Sobre el transcurso del choque, describe al Deportivo como «un equipo de mucha calidad» y está convencido de que «va a haber momentos en los que estemos por detrás del balón».

Aunque aún la temporada esté empezando, en vísperas del choque en Coruña Óscar Cano también ha tenido tiempo para detenerse para hacer balance global del grupo. «Nos queda mucho para estar donde queremos. Pero la evolución va a tener que ver con jugadores disponibles y ausencias», concluye.

El Badajoz buscará un resultado favorable en un choque histórico que ha despertado gran expectación entre su afición a pesar de que esta no pueda acceder a un estadio cuyas localidades están reservadas de manera exclusiva para la afición local.

Posibles alineaciones:

Deportivo: Mackay; Víctor García, Lapeña, Trigueros, Héctor, Álex Bergantiños, Rafa de Vicente, Juergen, Doncel, Quiles y Miku.

Badajoz: Limones; Aitor Pascual, Pardo, Gorka Pérez, Josema Gallego; Jesús Clemente, Miguel Núñez, Otegui, Isi Gómez, Concha; y Gorka Santamaría.

Árbitro: González Díaz (C. Asturiano).

Estadio: Riazor.

Hora: Sábado, 19:00.