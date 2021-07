El Badajoz mantendrá el 70 por ciento de la plantilla. Quedan pocos fichajes por realizar y quieren acertar en ellos. Así lo asegura el nuevo entrenador blanquinegro, Óscar Cano, de 48 años y con un reciente ascenso a Segunda en el banquillo del Castellón en la temporada 2019-2020, que fue presentado en la mañana de este martes. “Hoy en día algunos de nuestros rivales no cuentan ni con el 30 por ciento de la plantilla y nosotros es al revés, el 70 por ciento está ya y con jugadores que han demostrado su valía en la competición”, argumenta el técnico granadino.

Cano reconoce que hay jugadores que “decidieron salir y hay que suplir pero en el mercado podemos estar tranquilos. Evidentemente al acecho como está Dupi, que no para, pero como hay pocas incorporaciones que realizar queremos ser minuciosos en el proceso de conocimiento del jugador, cómo es a nivel personal y futbolístico y acertar. Tenemos una base extraordinaria y una ventaja que supone tener el 70 por ciento ya definido”.

El nuevo técnico subraya que el Badajoz ya ha ascendido a Primera RFEF. “Es imposible superar lo del año pasado porque se estaba en otra categoría. El Badajoz ha ascendido. Tiene un mérito terrible porque en el fútbol actual ganar tanto y de forma consecutiva da un valor alto a la plantilla y al cuerpo técnico anterior pero nos metemos en una dimensión nueva”.

En este sentido pone como ejemplo “el nombre de los equipos con los que vamos a competir. Se parte de cero porque el Badajoz ha ascendido al crearse una nueva categoría”. Cano reconoce que había un premio superior que “era ascender dos categorías en un único esfuerzo y dentro de la lógica decepción porque parecía que estaba muy hecho y las constantes que transmitía el equipo era de que iba a ascender, la fortuna no lo hizo posible y aún así se ha ascendido a Primera RFEF. El año pasado no se visitó Riazor, El Sardinero, el Logroñés recién descendido de Segunda…”.

Humildad y trabajo

Para ello, la clave es “ir con humildad y desde fuera hemos pensado que es una categoría que va a dejar mucho cadáver en la cuneta porque hasta que los que trabajemos en los clubs no nos demos cuenta de dónde estamos no valoraremos que dos derrotas no es para hacer locuras. Habrá mucha igualdad, se sumarán pocos puntos, la paciencia, la creencia, la idea de quién lo hace y esa estabilidad es necesaria en todos los sitios. El club que la tenga le auguro un gran éxito”.

Cano no piensa en el ascenso a Segunda sino estar entre los mejores. “Pienso en que ayer vino Isi Gómez, que Dupi dará nuevos pasos para que vengan otros futbolistas, vimos las instalaciones donde podemos entrenar y hacer una pequeña concentración, estuve viendo un partido del equipo del año pasado para conocer a algún jugador que hacía tiempo que no veía, el entrenar bien y el día a día. Nuestro objetivo tiene que ser estar entre los mejores por la dimensión, el proyecto y porque hay gente que deja parte de su patrimonio para que esto esté donde debe estar pero si empezamos al revés, en pensar en el ascenso, el primer partido que se tuerza…”.

Ahora sólo se centrará en empezar a entrenar bien “el día 12, el 13, el 14…y el día a día nos permitirá decir si estamos al nivel de los mejores o no, que esperemos estar. Vamos a dejarnos de discursos, de grandilocuencias de objetivos que nos quedan a once o doce meses. En esas cosas no creo, vamos poco a poco. Hay que centrarse en el siguiente jugador que traiga Dupi, que ilusione y concuerde con lo que tengamos”.

Entendimiento rápido

De su fichaje por el Badajoz, Cano dijo que hubo “un entendimiento rápido porque me encontré con una sorpresa. Es la primera vez que veo en los ojos de alguien, no sólo en la palabra, que lo que quiere de mi es exactamente lo que yo quiero hacer como entrenador. En ese sentido, muy bien”.

Y la gran seña de identidad es la ilusión de toda la ciudad. “No recuerdo gente tan ilusionada alrededor mío. Donde he ido había una mezcla de gente más o menos ilusionada o a alguna situación con pesar por la clasificación pero aquí me he encontrado a un presidente super ilusionado al igual que toda la gente que trabaja en el club. Todo emerge con una característica principal que es la ilusión y la motivación por hacerlo lo mejor posible”.