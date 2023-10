La transición democrática, la regionalización de la administración del Estado y, al mismo tiempo, la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico (16/1985), esta circunstancia en paralelo con la anterior, no solucionaron el problema de la falta de arqueólogos medievalistas, pero imprimieron un rumbo diferente a lo que había sido hasta entonces la gestión del Patrimonio Arqueológico. Surgieron tantos servicios de patrimonio como comunidades autónomas se crearon –algunas sin demasiada justificación histórica- y eso dio lugar a una explosión de plazas administrativas. Nuevas oportunidades para arqueólogos, aunque no siempre esos nuevos técnicos lo fueran. Mejoró, por cercanía, la gestión, pero el problema de fondo persistió, solo se mitigó. Los técnicos de los servicios regionales sufrieron desde el primer momento –y aún sufren- insuficiencia numérica y se fueron viendo envueltos en un proceso de burocratización, en su peor sentido, creciente. No siempre dispusieron de las capacidades técnicas y de los medios adecuados y, lo que es peor, de la capacitación necesaria. En el campo del medievalismo arqueológico este último aspecto mantuvo bastantes de sus carencias. No así en otras especialidades –la Arqueología, como la Medicina, tiene muchas especialidades-: Prehistoria, Protohistoria y Arqueología Clásica. Entre finales de los años setenta y ochenta del siglo XX, a pesar de ser muy pocos los técnicos y debido a una serie de causas fortuitas, se había conseguido llegar a un mínimo acuerdo terminológico. No era asunto menor. Por fin conseguimos desterrar el calificativo “hispanomusulmán”, no referido a la Hispania preislámica, sino a la inexistente, en la Edad Media, España. Aparecieron Al-Ándalus –con varias grafías justificables- y lo andalusí. La materia de la que escribo iba adquiriendo perfiles nuevos, reescribiendo los antiguos. Los sabios del XIX y de comienzos del XX ya los conocían, pero los empleaban de otro modo.

La nueva terminología llegó a Badajoz con las primeras excavaciones en la Alcazaba, el 4 de julio de 1977. Fue el primer avance; nada sencillo. No por problemas especiales, sino por falta de procedimientos establecidos para cubrir las nuevas realidades.