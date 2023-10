La talentosa actriz pacense Carolina Yuste, que entre otros muchos galardones es poseedora de un Goya que recogió en 2019 por la película ‘Carmen y Lola», y el acreditado periodista Juan Manuel Benítez, también pacense, que desarrolla una exitosa carrera en Estados Unidos que le valió un premio Emmy en 2022, seguirán siendo hijos de Badajoz del montón. El grupo municipal socialista propuso en el último pleno del ayuntamiento que ambos recibiesen el título de Hijos Predilectos, en reconocimiento a sus valiosas carreras, pero al equipo de gobierno le ha parecido que todavía les queda mucha vida laboral por delante y que los títulos que han de venir, ya llegarán, si es que llegan. Tampoco Vox votó a favor, por razones tan peregrinas como que no tienen claros los criterios o que el reportero obtuvo el Emmy por su cobertura del cambio climático, un concepto que el partido de Santiago Abascal cuestiona.

El Ayuntamiento de Badajoz no se caracteriza precisamente por ser demasiado generoso a la hora de conceder reconocimientos. Ni siquiera tiene un reglamento de Honores y Distinciones que, aunque se aprobó por el pleno en 2008, no llegó a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y por lo tanto no entró el vigor. El último reconocimiento, a título póstumo, se otorgó en junio de este año al empresario portugués Rui Nabeiro. En este caso, no fue nombrado Hijo Predilecto, sino Adoptivo. El rango es equivalente. La diferencia es que los Adoptivos, como su propio nombre indica, son nacidos en otros lugares a los que Badajoz quiere considerar como ciudadanos propios, como agradecimiento por su vinculación con la ciudad en su trayectoria profesional y personal. Los Predilectos son pacenses de nacimiento y vocación a quienes, del mismo modo, el gobierno local reconoce sus logros.

Los últimos hijos naturales a los que el Ayuntamiento de Badajoz ha nombrado Predilectos han sido Enrique Sánchez de León (en junio de 2016), que fue ministro de Sanidad y Seguridad Social durante el Gobierno de la UCD de Adolfo Suárez en las primeras elecciones generales entre julio de 1977 y abril de 1979, y al pintor pacense afincado en Sevilla Juan Valdés (en abril de 2018). Ambos siendo alcalde el popular Francisco Javier Fragoso. El primero de ellos, a propuesta de Cs, que entonces era socio del PP en el ayuntamiento. Valdés disfrutó de lo lindo en su ciudad y fletó incluso un autobús desde la capital hispalense con sus amigos.

Los socialistas querían sumar a esta lista los nombres de otros dos pacenses de fructíferas carreras. Pero el PP votó en contra. Su concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, alegó su juventud incuestionable, garante de una trayectoria que está por venir, pues sería imprudente conceder tan pronto una distinción de este calado. Así lo dijo, sin remilgos. Como si la juventud fuese en si misma un handicap para triunfar en la vida. También alegó cuestiones de forma pues habrían preferido que la idea se hubiese consensuado previamente, antes de llegar al pleno en forma de moción firmada por un solo grupo político. Días antes fue a la Comisión Informativa de Alcaldía.

Precisamente en la bancada socialista se sienta una Hija Predilecta, la gimnasta Nuria Cabanillas, que recibió este título en 1997, tras lograr la Medalla de Oro en las Olimpiadas de Atlanta de 1996. Tenía solo 16 años. Casablanca se curó en salud y argumentó que la vida deportiva de las gimnastas de élite se desarrolla a muy temprana edad. El mal está hecho, porque lo que quedará en los titulares es que Badajoz no se siente orgullosa de dos pacenses de éxito. Todo lleva a pensar que la verdadera razón del voto en contra es política y que si la iniciativa fuese ciudadana, por ejemplo, en lugar de partir del PSOE, el PP la habría aceptado. Menos mal que Yuste y Benítez seguramente no se enterarán de lo sucedido, pues tendrán asuntos que atender más reales que el debate del pleno de este ayuntamiento.