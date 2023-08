Este mes, con las vacaciones para muchos, es el momento adecuado para exprimir las lecturas que tenemos atrasadas, aquellos libros de los últimos meses que tenemos aún con la faja puesta y apilados en la mesilla de noche. Pero también es tiempo para sumergirnos en aquellos títulos que consideramos imprescindibles leer al menos una vez en la vida. La lista podría ser tan larga y personal como lectores hay en el mundo, aunque no podría faltar el alma de la novela moderna: ‘Don Quijote de la Mancha’ de Cervantes. Las setecientas páginas del ‘Ulises’ de Joyce pueden ser una invitación sugerente, solo apta para los más osados dada su complejidad y extensión. Otro clásico para estos días de estío es la ópera prima de Isabel Allende: ‘La casa de los espíritus’. Y sin quedarnos atrás a la inolvidable Emma y su insatisfacción e inconformismo en ‘Madame Bovary’ de Flaubert. Con un intervalo de casi noventa años, Carmen Laforet retrata un contexto diferente de opresión: la de una joven huérfana llamada Andrea, en la Barcelona de posguerra, en otra novela muy recomendable: ‘Nada’. La obra maestra de la literatura hispanoamericana, ‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez, resulta muy apetecible para conocer a la familia Buendía y sus vicisitudes a lo largo de siete generaciones en Macondo. Quizá resulte manido mas el mundo imaginario de ‘El principito’, de Antoine de Saint-Exupéry, es maravilloso; con su historia enigmática que, sin ser un cuento para niños, nos habla de lo importante de la vida y puede, por qué no, convertirse en una obra literaria capaz de enganchar a quienes no tienen hábito lector. Reivindicar hoy en día la lectura como práctica de desarrollo personal es casi subversivo y donde mejor se plasma es en el libro -en papel o electrónico-, un objeto en el que hallaremos un espacio para la concentración, un encuentro a fondo con las visiones de un autor que tal vez murió hace cientos de años pero que, al menos meméticamente, se mantiene vivo al trasvasarnos sus ideas en el texto. Tanto si leen como si no, reconocerán sus bondades y la importancia de este instrumento. Bien lo saben en el pueblo más bibliófilo de España, Libros (Teruel), donde, paradojas del destino, con ese nombre y un centenar de vecinos, carecen de biblioteca. De ahí que hayan decidido solventar esta situación y piden desde hace varias semanas el envío de libros para su deseada biblioteca. Sin embargo, no queda ahí la cosa. Sus aspiraciones pasan por contar con un paseo literario o una residencia para escritores. La dinamización de la España rural y despoblada pasa, entre otras acciones, por revertir los circuitos de las editoriales y las campañas de fomento de la lectura, que parecen solo tener en cuenta a las ciudades, y apostar por acercar más aún la literatura a nuestros pueblos.