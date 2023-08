Un 11 de agosto, pero de hace ochenta y siete años, llegó a Elvas un joven periodista. Lo hizo al amanecer, en el tren nocturno procedente de Lisboa. Iba pergeñando el que habría de ser su primer gran reportaje para el medio de comunicación en el que trabajaba, el ‘Diário de Lisboa’, un periódico enclavado en el corazón del Barrio Alto y en el que, hasta su cierre en 1990, escriben figuras de la talla de Fernando Pessoa o José Saramago. Él es Mário Neves, tenía entonces 24 años y se consideraba periodista por tradición familiar. Aunque estaba terminando sus estudios de Derecho, su labor profesional se había centrado hasta ese momento en cubrir las noticias de los ministerios, sitos sobre las arcadas de la plaza del Comercio. Tal vez no podía suponer el alcance de lo que presenciaría en Badajoz y narraría en sus crónicas. Al romper la aurora del día 11, Neves observa desde Elvas el lado español por primera vez y lo cuenta así: «Un enorme resplandor de tonalidades sanguinolentas, rodeado de nubes densas, como humo, se proyectaba en el cielo azul de la mañana que despuntaba». Poco más tarde se traslada al puesto fronterizo de Caya y distingue un largo hormigueo de mujeres y niños que huye. A partir de esas impresiones, telefonea la primera de sus crónicas sobre la guerra en España, que se publica en primera página con el título «Badajoz volvió hoy a ser bombardeada». El día 15 publica: «Soy el primer periodista portugués que entra en Badajoz, tras la caída de la ciudad en poder de los rebeldes. Acabo de presenciar tal espectáculo de desolación y pavor que tardará en borrarse de mis ojos». Gracias a su valiente trabajo, Mário Neves fue testigo de la batalla y la represión a la que fue sometida la ciudad tras la entrada de las tropas del teniente coronel Yagüe. Y no solo eso. Fue capaz de construir un relato conmovedor, con descripciones vívidas, gran minuciosidad y acertadas observaciones sin las cuales hoy no podríamos conocer el alcance de la masacre que sufrió la población de nuestra ciudad durante ese agosto caliente, con ejecuciones masivas. Ante tanto horror, me imagino a ese joven periodista consternado por lo que vio, el choque emocional que sufrió y cómo llegó a prometerse que nunca más volvería a Badajoz, algo que no cumplió. Más de 45 años después de este episodio, cruzó la frontera y regresó para participar en la grabación de una serie de una productora de televisión británica sobre la guerra civil española. Le acompañaba el historiador Justo Vila y juntos recorrieron los escenarios de la matanza. Leer hoy las crónicas de Mário Neves escritas durante esas trágicas jornadas supone un ejercicio de rescate de la memoria muy necesario, que algunos quisieron ocultar, amén del valor periodístico y literario de sus textos, en los que sobresale su mirada intensa y detallista. Merece la pena sumergirse en estas crónicas, que trascienden sus circunstancias históricas para alzarse en un grito implacable contra las atrocidades de todas las guerras.