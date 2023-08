Exterior, noche. La plaza de un pequeño municipio de un recóndito rincón del país. El cine itinerante visita aldeas con un público en el que se puede hallar la mirada hechizada de quien descubre la magia oculta en una película. Los niños son los primeros en llegar, luego aparecerán los abuelos -más reticentes-, que se ponen a distancia para observar lo que va a pasar y se acercan cuando ven que la cosa no muerde. Después vienen los adolescentes y el resto de personas. La pared del costado de un enorme edificio próximo a la iglesia, de un blanco cegador, hace las veces de pantalla. A pesar de que hay sillas que ha colocado el ayuntamiento, la mayoría de ellas las ha traído cada vecino de su casa. El runrún no parece aplacarse cuando da inicio la proyección. Cada cual ha traído algo para comer y beber allí, mientras se saborea la historia que brota de la oscuridad esa noche estival, bajo la luna llena de agosto y la brisa fresca típica de comarcas serranas. Parece una estampa del pasado; sin embargo, forma parte aún de escenarios propios de zonas rurales españolas. Es verdad que estamos hartos de vídeos, de estímulos persistentes, de sobreinformación… pero nos gusta la idea de que se junte todo el pueblo para ver una película, esa especie de ceremonial narrativo y comunitario. Quizá no importe demasiado el título, si es clásica o más actual, de aventuras, de animación o un musical. La combinación de cine, noche, verano y pueblo pervive, a día de hoy, como una oferta cultural y de ocio apetecible. El séptimo arte posee esa capacidad de atraparnos, de sumergirnos en otras realidades y, sobre todo, de sorprendernos. De hecho, resulta muy sugestivo pensar en alguien que descubre por primera vez el cine en una pantalla grande y me imagino qué caras, qué ojos, qué encanto muestran y, rápidamente, mi mente me traslada a una secuencia maravillosa de ‘El espíritu de la colmena’ (1973), de Víctor Erice. En ella, llega al pueblo un cine ambulante para exhibir ‘El doctor Frankenstein’ (1931) y entre las reacciones del público hay una imperecedera, la de la niña Ana y su encuentro con el monstruo. Esta toma, esos ojos grandes, luminosos y fascinados de Ana Torrent observando la pantalla son inolvidables. En ese momento tan deslumbrante del cine español se resume el poder incontestable de la imagen cinematográfica, especialmente en quienes la descubren por primera vez. Disfruten de una experiencia que continúa siendo única: el cine a la fresca en nuestros pueblos.