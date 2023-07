Me he pasado treinta y cuatro semanas escribiendo sobre fortificaciones. A bastantes de ustedes les habrá parecido un latazo y, si no me llaman cosas peores, al menos admitirán mi condición de pesado irredento. Pero tengo garantías -¡lo juro por mis niños!-, de que a algunos lectores les interesa. Al menos para saber por qué demonios le he puesto un título tan raro a un discurso sobre poliorcética. Pues se lo voy a explicar y, de paso, dejo de escribir hasta septiembre. Todo con la intención de divulgar historia sin impregnarla con ese tufillo rancio tan de moda entre aficionados a las historietas, algunas vexilológicas, sin títulos que los avalen. ¿Qué prefieren brujos o médicos?

Verán. Destacar los objetos –o los edificios- y basar toda interpretación de la arqueología sólo en elementos aislados es un error. Aunque sea un argumento al que recurren muchos colegas. Las piezas, como todo en la vida, tienen un contexto, un antes y un después. No se pueden explicar por sí mismas. Poseen antecedentes, incluso muy lejanos, y, en el caso de las antiguas, también consecuentes. Está fuera de lugar considerar, por aquello de los orgullos locales, una construcción defensiva poco habitual, como inventada, surgida de la nada, por algún arquitecto ingenioso. No. Eso no va así, admitiendo excepciones. El oficio se adquiría con la experiencia y se innovaba sobre lo conocido, adaptándolo a las necesidades del momento. Ni siquiera los bizantinos inventaron nada. Se limitaron a aplicar recetas helenísticas –siglo IV a.C.-. La incapacidad de vencer en campo abierto engendró la de defenderse en situación demográfica desventajosa. Antes de la aparición de la artillería de fuego, nada, digo nada, de lo aplicado en la tecnología de las murallas era de nuevo cuño. Es curioso, lo más moderno de la fortificación islámica de Badajoz entronca con lo más antiguo de Constantinopla. No se desanimen los badajocitas, la Atalaya es algo más joven de lo que sabíamos, pero aún es más antigua que la torre del Oro de Sevilla. Eso es afinar. Solo me he limitado a describir su proceso histórico, el de las conservadas en la actual región de Extremadura. Aprovechen para visitarlas. Merece la pena. Feliz verano.