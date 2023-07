R econozco que desde pequeño siempre he sentido predilección por los mapas, por una especie de geografía emocional que vincula experiencias positivas con distintos enclaves reales y su representación cartográfica. Asocio los mapas al verano, a los viajes que se programan con bastante antelación y toneladas de ilusión. Aún me conmueve el recuerdo, cuando era niño, de desdoblar esas páginas de la mítica Guía Campsa (elemento indispensable en la guantera de tantos coches), donde aparecía una madeja de líneas de colores y códigos que conectaban puntos. Era algo fascinante poder fijar la mirada y recorrer con el dedo las diversas opciones hasta nuestra meta. O simplemente perderse ante la observación de una parte del mapa y fabular con la posibilidad de circular por diferentes comarcas y regiones de la península ibérica. Allá por los comienzos de los noventa, cuando descubrí esos mapas de carreteras al irnos de vacaciones en familia a la playa, resultaba impensable que pudiesen existir sistemas de navegación para automóviles que te indicasen el mejor itinerario hasta la llegada al destino solicitado. Este avance, hoy indispensable, ha quitado magia al hecho de dejarse llevar por el encanto que destilan los mapas en papel. Tanto los generales como los de carreteras tienen esa capacidad para hacernos volar y, siguiendo sus trazos, alcanzar sitios que nos encandilan por su sencillez y nos hacen sentir bien cuando los visitamos. Hace poco descubrí uno de ellos. Se trata de un formidable mirador cercano a Extremadura; en concreto, en Alter Pedroso, a cuatro kilómetros de la localidad alentejana de Alter do Chão, famosa por el hallazgo en 2007 del impresionante mosaico romano de la casa de la Medusa. En la pequeña aldea de Alter Pedroso, junto a las ruinas de un castillo y una ermita, al lado de un vértice geodésico de 400 metros de altitud, se irgue un mirador de madera y dos columpios que ofrecen una vista panorámica espectacular del entorno. Es mejor ir a verlo que describirlo. La sensación de balancearse suavemente al iniciarse el día o en su ocaso mientras se admira un increíble paisaje alrededor, que incluye montañas, pueblos y dehesa (en portugués montado), es imborrable; se lo aseguro. Con esa localización privilegiada, se ha convertido en un singular atractivo turístico. Este paraje es el idóneo para quienes buscan un momento de silencio, tranquilidad, relajación y contemplación en plena armonía con la naturaleza. Por eso, a veces, los mejores lugares para visitar están mucho más cerca de lo que creemos y no son conocidos. Es cuestión tal vez de recurrir a un mapa, ya sea en papel o digital, y planear una escapada a un destino próximo pero, a buen seguro, inolvidable.