Russell, en la película ‘Up’: «Hay que explorar lo inexplorado» y Karen, en ‘Memorias de África’, reflexiona: «Denys me había dado una brújula, para seguir el rumbo, dijo. Pero más tarde comprendí que navegábamos con rumbos distintos. Quizás él sabía, aunque yo no, que la Tierra fue creada redonda para que no podamos ver el final del camino». Ahora, que regresa Nolan a la actualidad, con un ensayo fílmico sobre la guerra, el existencialismo, la culpa y la mentira como arma de destrucción masiva, conviene recordar otra de sus obras: ‘Interstellar’, donde Cooper, señala que «antes mirábamos hacia arriba soñando con qué lugar ocuparíamos entre las estrellas. Ahora miramos hacia abajo, angustiándonos con qué lugar ocuparemos entre el polvo». Vivimos entre la incertidumbre y lo real, entre las ganas y la contención, entre el caos y Coldplay (viva la vida, vamos), o sea, pretendiendo estar ajenos a lo correcto, aunque duela o cueste, y eligiendo, mientras la salud lo permita, el desafío permanente. Puestos a divertirnos hasta morir (la profecía de Postman en los ochenta o, incluso el mundo feliz de Huxley), despachamos alegremente el conflicto y nos instalamos en absurdos: lo único que está claro es la confusión, no renuncies a tus sueños y sigue durmiendo y si la vida te da limones, haz zumo de naranja. Es el prólogo al fin de la civilización, al menos la occidental, más hedonista, tendenciosa y pendenciera, que la oriental, detenida en el tiempo y esperando a ver cómo nos convertirnos en zombis para devoramos unos a otros. Decían que no hay virus que nos detenga, pero lo hay, el virus de la intrascendencia, que nos conduce, directos, a la indolencia. Si el mundo es un pañuelo, ¿qué somos nosotros? Todos conocemos la respuesta porque la fabricamos cada día con nuestras miserables proezas existenciales que consisten en disparar contra todo lo que se mueve mientras justificamos al gamberro que se toma las copas a nuestro lado y carga los fusiles o señalamos con el dedo para que todo el mundo desvíe la atención sobre las contradicciones que nos alimentan. Parafraseando al Eclesiastés, no hay un justo sobre la tierra, solo almas perdidas que creen, que creemos que me gustaría ser tu mejor desconocido y nos abrazamos a Camus: «La estupidez siempre insiste» y «La comprensión de que la vida es absurda no puede ser un fin, sino un comienzo». Ya sabemos que el infinito es infinito y que la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento, pero, así de entrada, lo que nunca pudimos imaginar es que el mundo ya no es tal y como lo conocimos. Cojamos la brújula y exploremos algún rincón en el infinito donde nadie nos haga comulgar con ruedas de molino.