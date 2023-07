DDos modelos pugnan por el poder en las elecciones del 23-J: el de las izquierdas (PSOE-Sumar) y el de las derechas (PP-Vox), pese a que algunos traten de hacernos creer que es posible una vuelta a un bipartidismo de antaño. Aunque la ciudadanía libre tiene siempre la última voluntad y su decisión ha de ser respetada, sea cual sea el resultado, cabe reseñar algunas claves. De todas las formaciones que concurren es, sin duda, Vox la que más alarma genera. Solo hace falta leer su programa que, lo quieran o no, entronca con la ideología y la política franquista. Lo que ellos defienden es, por así decir, una perfecta actualización de la nación soñada por un reaccionarismo español excluyente y elitista, propio de nostálgicos de la dictadura franquista. Recordemos sus anuncios de derogación de leyes, que suponen un recorte de derechos para la gente: la del aborto, la eutanasia, la violencia de género, la ley trans… En su imaginario de un país en blanco y negro no caben los referentes memorialísticos que el Estado y algunas comunidades autónomas han impulsado, a través de diferentes normativas, para cohesionar una sociedad más democrática y justa. A cambio, quieren en las escuelas, además del pin parental, el regreso a una identidad patriotera por medio de la exaltación de las presuntas gestas de los héroes nacionales.

Todo ello con una dosis bien armada de exaltación de las Fuerzas Armadas, mezclada con arrebatos hacia la bandera nacional y, por qué no, un poco de coros y danzas. En exteriores, impugnar la política de la UE y defender el cierre de las fronteras a las personas migrantes. Sus posturas racistas y xenófobas son conocidas. En esa España de una y grande -lo de libre, ya veremos- no cabe la diversidad territorial, al abogar por el desmantelamiento de las autonomías, «chiringuitos» lo llaman, aunque se les olvida cuando se trata de pedir consejerías en sus negociaciones con el PP. Para Vox, el sujeto nacional primordial es el agricultor y el ganadero, castigado supuestamente por las directrices comunitarias y las políticas medioambientales malévolas de esa especie de «religión climática» que solo habla de calentamiento global, algo que parecen no querer ver aunque los veranos sean cada vez más largos y cálidos y la sequía persista en el tiempo. En esta caricatura de la realidad, su compañero ideológico, el PP, no se queda a la zaga, removiendo cuando le interesa el fantasma del fraude electoral, a lo Trump o Bolsonaro. Sin embargo, ¿qué quedó de las sospechas de pucherazo lanzadas por Ayuso días antes del 28-M? Nada de nada. Tal vez esté relacionado con la victoria del PP. Los gurús de las encuestas declararán lo que quieran pero la última palabra la tenemos quienes ejerceremos el derecho al voto el domingo. No faltemos a nuestra cita con las urnas. Hay motivos de sobra.