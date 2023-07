Me convocan Dante, Petrarca y Emily Dickinson para escribir sobre libros y lecturas, actividad siempre provechosa y, en verano, más que saludable. Dante, describiendo en su canto V del Infierno, uno de los besos más célebres de la literatura entre Francesca y Paolo, amor imposible, dramático, mientras leen sobre otro beso, el de Lanzarote y Ginebra, mostrándonos cómo, al igual que el Quijote -ávido lector de libros de caballería- o Madame Bovary -enamorada de los relatos de amor- la literatura inspira a la vida y la vida a la literatura. La poetisa norteamericana señalando que no hay viaje más bello que el de la lectura (!No hay fragata como un Libro/ para llevarnos por esos Mundos»). Y Petrarca, en su famosa carta de 1352 dirigida a Francesco Nelli, ya indica que la lectura requiere silencio y esfuerzo o, lo que es lo mismo, solo las «bellezas fáciles» pueden realizarse en medio del ruido y la distracción. En lo que va de año, he podido disfrutar de la lectura de 31 libros, algunos más livianos que otros, por ser generoso en la consideración, y ahí van mis recomendaciones veraniegas. En el ámbito del ensayo divulgativo, ‘Badajoz calle a calle’, del especialista local Álvaro Meléndez o “El sutil arte de que (casi todo) te importe una mierda”, de Mark Manson, como implacable guía para circular por la vida con otra perspectiva. Creo que aquí podemos incluir ‘Nido de piratas’, una fabulosa historia de periodistas y periodismo relatada con precisión y alrededor de lo que fue el mítico diario Pueblo. Desde luego, ‘Garci. Asignatura aprobada’, el catálogo, coordinado por un especialista y uno de sus más íntimos amigos, Luis Alberto de Cuenca, repleto de artículos e ilustraciones a propósito de la exposición montada con motivo del 40 aniversario del primer Oscar español. Pasándonos a la novela, y a la espera de publicación de la nueva obra de nuestro José Luis Gil Soto, último premio Ateneo de Sevilla, otro novelista local, Juanma Cuesta, con ‘La cruz de Tau’, donde la catedral, Badajoz y su epidemia de cólera convocan a la inspectora Lucía Acosta para desentrañar misterios. Seguimos con las intrigas y destaco al valenciano Alexandre Escrivá con ‘El último caso de William Parker’, que no podrás dejar para mañana y al francés Bernard Minier, con ‘Lucía’, trasladando su trama a Salamanca. Cambiando de registro, deslumbrante la primera novela de Charo Lagares, 'Sevillana', un cuadro familiar que se lee de un tirón. Un poco más compleja, pero fascinante, porque son varias en una, 'Fortuna', de Hernán Díaz que, permítaseme la comparativa, con un estilo muy similar al Paul Auster más auténtico y envolvente. Termino con Ray Loriga y su ‘Cualquier verano es un final’, breve, pero intensa y emocionante. Hagamos un bonustrack: tal y como están las cosas, ‘El retorno de la Derecha’, de Losantos que, precisamente, aunque muchos no lo crean, es un azote y no alfombra para la idem; ‘Las singularidades’, de Banville, y nos centramos en la literatura sin tonterías; y ‘Caballo de Troya’, de J.J. Benítez, que ya leí en mis tiempos de Universidad, pero que me he puesto ahora a releer y completar la serie. Hay muchas cosas que se pueden hacer en verano, pero disfrutar es la más importante y, dentro de la diversión, leer no solo nos hace mejores, sino que además contribuye a olvidar a los peores y pellizcar un poco la felicidad.