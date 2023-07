Pues sí. Aún durante el periodo almohade la actitud del califa Yaqub al-Mansur, el vencedor de Alarcos, no era exactamente la misma que la de Muhammad al-Nasir, el derrotado en las Navas. Y me estoy refiriendo a los años inmediatamente anteriores a esta batalla. Los reinos septentrionales de la península Ibérica habían reaccionado, porque le veían las orejas al lobo, con la notable excepción de León, cuyo monarca, Alfonso IX, tenía su propia agenda política: enemigo, por el Infantado de Tierra de Campos, de su primo, Alfonso VIII de Castilla, y aliado del imperio magrebí, como modo de presión. Los nacionalistas de aquí, que glosan la batalla de Las Cuestas como si se tratase de un triunfo español, proyectando en la Edad Media unos conceptos anacrónicos, pasan de puntilla sobre la actitud del leonés, sin considerar que eso de los moros y cristianos no solía influir tanto en las relaciones dinásticas como la posesión de territorios. O sea, sobre la economía. Pero, en cualquier caso, la posición política del califa unitario no era, a esas alturas de la dinastía, todo lo sólida que fue con su antecesor. Había conseguido pacificar la zona oriental de su imperio, pero el rey castellano, pese a estar al borde de la quiebra, después de Alarcos, seguía inquieto. Y contaba con el apoyo ideológico –y financiero- del papa Inocencio III y del Arzobispo de Toledo, Rodrígo Ximénez de Rada.

El problema para al-Nasir era que los jefes de las tribus no estaban por la labor de enviarle las tropas comprometidas y parece que eso le obligaba a usar como columna vertebral de su ejército a guerreros cristianos –castellanos y leoneses-, mercenarios, y, seguramente, a contingentes de esclavos negros. Amén de los que pudiera reclutar entre sus tribus incondicionales. Con estos mimbres y en estas condiciones llevó a cabo una incursión, en 1211, un año antes de las Navas, para reorganizar la frontera septentrional. Y, por aquel entonces, comenzaron a aparecer, año más o menos, construcciones castrenses inéditas por estos lares. Me refiero a las torres octogonales. Y fue precisamente en Batalyaws y, también, en Qashirish, donde primero se documentó su uso. De las de esta segunda plaza se ha escrito menos.