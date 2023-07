Hay quien cree que leemos para no sentirnos solos. Y algo de verdad tiene esta afirmación. Nos sirve tanto para desconectar de nuestras rutinas y preocupaciones como para sumergirnos en las vicisitudes de esos personajes que, cuando están bien cimentados, permanecen imborrables en nuestra memoria tiempo después de haber leído esa obra literaria. Del lector al escritor hay un paso estrecho. Ahí está la necesidad, tan humana, de contar historias, propias y extrañas, de narrar la vida aunque no signifique solo, ni mucho menos, llevar un diario fidedigno de lo que nos ocurre, nos conmueve o nos indigna. De hecho, todo el mundo mentimos, disimulamos, decimos unas cosas y otras las mantenemos en las sombras, evocamos recuerdos magnificados o directamente inventados; a veces, para salvar nuestra existencia. A partir de esto y de todo aquello que nos alcanza (conversaciones ajenas, noticias insólitas o nuestra mochila de viajes, lecturas …), se forja la buena literatura. Escribir para que nada se pierda y hacerlo, además, con una mirada única, desde un punto de vista diferente. Este podría ser uno de los lemas empleados en los talleres literarios, donde quienes participan y aspiran a ser escritores se enfrentan a miedos y dilemas. En ‘Escuela de escritura’, publicada hace poco por la periodista y escritora Mercedes Abad, que es también profesora de técnicas narrativas en Barcelona, ella reflexiona acerca de los peligros y desafíos que acechan al escritor (egolatría, bloqueo, fracaso, plagio, intertextualidad…), sobre la base de un desencadenante que posee un origen real: la muerte repentina por un infarto de una alumna suya pocos días después de haberle corregido su texto. ¿Qué habría ocurrido si esa alumna hubiese dejado una novela inconclusa que le hubiera subyugado? ¡Qué gran tragedia!, llegó a pensar. Con una trama de suspense bien urdida, Abad plantea algunas de las actitudes que experimentan participantes en estos talleres y que van de la perseverancia al abandono, ante el siempre exigente reto de la creación literaria. Lograr un trabajo de alta calidad, objetivo de alguien con vocación de escritor, solo está al alcance de unos pocos, que no escatiman horas y horas en perfeccionar su manuscrito (recordemos los ingentes esfuerzos de Gustave Flaubert para pulir su obra maestra: ‘Madame Bovary’). Tal vez porque entre escribir bien un texto (con una estructura lógica, continuidad en las ideas, bien puntuado …) y el arte literario supremo hay un salto. En la ficción, casi como en la vida, resulta necesario saber mostrar más que limitarse a decir, para lo cual es fundamental cambiar la perspectiva, mirar el mundo con ciertas dosis de extrañamiento y, sobre todo, experimentar, jugar sin miedo con nuestra materia prima: las palabras.