Al pasar la frontera, el campo se abre en dos. La carretera recta. A la izquierda, un viñedo verde, con los márgenes limpios. A la derecha, la tierra labrada, roja. Un coche sale de un camino enmarcado por jaramagos amarillos. Al fondo, se perfila una colina ocre. Y sobre todos, también sobre mí, con una nube, única, pequeña y blanca, el cielo: «también llamado celeste, cerúleo, bebé o azur, cian semiclaro, de saturación intensa, que corresponde a la coloración del cielo diurno despejado». En Radio 3 suena un country lento, nostálgico. Bajo la velocidad para acomodarme al ritmo. Al mirar por el retrovisor el paisaje se convierte en una película de Wenders. Y los colores tan marcados, tan diferenciados, son un Mondrian. No el de los primarios, con esos vibrantes azules y rojos, sino el de las composiciones en tierras y grises, extendidas hasta donde los borra la calima. Con los años me he reconciliado con los tonos del pasto seco, de la infinitud pajiza de Extremadura en verano. Toda la vida con un estricto código estético, casi circunscrito a la viva, y, a la vez nebulosa, declinación de verdes, grises, azules, mixturándose conmigo misma, definiéndome. Extasiada ante la vista de un norte que no era mío, con la premura y el ansía de adoptarlo, con sed de sombra, de agua que canta con otro acento, de «los verdes prados, la mar bravía», donde en algún momento de mi vida, deseé, como Jorge Semprún, ser enterrada (En lo alto de un monte, desde el que contemplar España), de océanos, de bosques perdidos donde perderse y entender a Caperucita roja, de atisbar los ciervos y los castores, de caminar bajo la lluvia y oler el musgo, de besarse bajo el muérdago, de probar pastel de ruibarbo y de abrigarse en las tardes de este julio que aquí asfixia. Zambullirse en el agua crispada, rebelde, salpicándose de vértigo. Saltar las olas sintiendo el escalofrío una vez que el agua llega al ombligo y sube y sube y tragas la sal que lo inunda todo como el blanco que se rompe y te ciega y te arrastra, y te revuelca en un instante de miedo, pero cuando emerges y respiras, ríes con la boca llena de felicidad. Algunas veces, esto se parece a mirar, a hundirse en la visión de la belleza . No de cualquier belleza, sino de la que de repente, sin saber por qué, te toca. O te mancha. Te cala. Puede ser pequeña, una mañana en que no pasa nada pero que es perfecta, apenas un verso o un párrafo, una escena de una película, un estribillo que te hace cosquillas en el corazón, el cuartito de Rothko en la Colección Philips, donde entrar solo, con un banco en el centro, y cuatro paredes con cuatro cuadros y la soledad como privilegio y como necesidad, para absorber sus pinturas, vibrando dentro de ti … O grande, tan inabarcable, como el contorno de tu país visto desde el avión cuando llevas mucho tiempo fuera, el panorama de cientos de encinas que anuncian la llegada a casa, un camino, como el de ahora, mil veces transitado, pero sin premeditación, se vuelve nuevo, inspirador, la Norma interpretada por María Callas, la última obra móvil de Calder, que cuelga, gigante en el magnífico edificio de IM Pe i…Y a todo esto, yo solo quería hablarles hoy de las cosas que pienso mientras conduzco ...