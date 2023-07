Detesto los festivales de verano. Cierto es que se programan por el supuesto clima más amable, la gente tiene más tiempo libre para divertirse y que los artistas y los músicos aprietan un poco más sus agendas para llegar a todas partes. Tampoco es desdeñable que, en algunos lugares (Badajoz, por ejemplo) si no fuera por estas masivas manifestaciones, difícilmente tendríamos acceso a nombres y espectáculos únicos, de moda o diferentes. Quiero referirme en concreto a tres: el que fuera Badasom, que en 2017 cambió su nombre por Festival de Flamenco y Fado, tuvo con su anterior denominación un esplendor (aún recuerdo a Paco de Lucía o Macaco, Carminho, Mercé, Mariza o El Bicho) no recuperado sino, más bien, construido con descartes y carteles que ya no son la envidia en otras latitudes; Contempopránea, que llegó a Badajoz con una potencia descomunal, que nos lo quitaron alegando que debía volver a sus orígenes en Alburquerque (cuando todo el mundo sabía, sobre todo sus promotores, que allí era inviable) y ahora se da por normalizado que se celebre en Olivenza; y el Alcazaba Festival, una copia reducida y casi para callar bocas del Stone de Mérida. No envidio lo que tienen los demás,pero me molestan los desplantes hacia una Badajoz que merece y exige y no el conformismo de las migajas. Que no le quiten a nadie, pero que no nos dejen a medias. Sánchez dice que España va como una moto, ZP dijo aquello de la economía y la Champions League y hay que ver cómo terminó la ocurrencia y, sin embargo, sin entrar en cifras macros, como señalan los pedantes, hoy ganamos menos, pagamos más, somos líderes en desempleo en Europa y hay más subsidios, más peligro en las pensiones y más presión fiscal, pero, eso sí, casi tres millones de personas ven a Pedro en El Hormiguero una noche y poco más de tres millones ven a Alberto la noche siguiente, en un combate televisivo (infoshow, le llaman) algo así como política espectáculo que intoxica la realidad. El despiadado Robert Ailes, productor ejecutivo de la Fox dijo: «Hay muchas personas que no saben qué creer. Si les dices qué tienen que pensar, los pierdes, pero si les dices lo que tienen que sentir son tuyos». El afamado Walter Lippmann en su teoría sobre la democracia progresiva establecía dos tipos de grupos: la clase especializada, los que controlan, y el rebaño desconcertado, del que hay que protegerse cuando dejan de ser espectadores y braman y pisotean. Chomsky y Ramonet pusieron en las librerías en 1995 un opúsculo titulado ‘Cómo nos venden la moto’, donde expresan una lógica aplastante: la propagada es a la democracia lo que la cahiporra al estado totalitario. Lo tengo subrayado. Escriben sobre la técnica de la manipulación y la ingeniería de la persuasión invisible cuyo objetivo es domesticar las mentes con la publicidad, los sondeos y el marketing. El infoentretenimiento, la infopinión y la democracia catódica son armas de destrucción masiva en una sociedad psicológicamente vulnerable que se monta en cualquier moto. El filósofo comunicacional Paul Watzlawick escribió: «De todas las ilusiones la más peligrosa consiste en pensar que no existe sino una sola realidad». No vamos como motos, pretenden vendernos motos en forma de festivales, datos económicos, mensajes subliminales, discursos impostados y pulseritas variadas, pero la realidad es que votar es un acto racional, debe serlo, y gobernar, si se hace mal, ha de tener consecuencias.