Vengan. Vamos a ver el montaje de una exposición que se inaugura mañana. Es casi mediodía. Y al entrar, dejando a la espalda, la luz blanca de junio, un silencio, físico, como una niebla elevada sobre el suelo, se nos engancha en la garganta. La conversación también queda suspendida, y respiramos en susurros. Tarda un segundo en adecuarse la pupila. Sin entender, al principio, solo se percibe una belleza solemne. Una presencia incontestable. Bajo el coro, le vemos. Se aleja y se acerca, conjugándose con el espacio. De negro, es una pincelada de sus propios cuadros. Enérgica. Rotunda. Frágil, sin que sea un contrasentido. Con la mano en la barbilla, parece hablarles por dentro, preguntándoles. En lenguas africanas, y asiáticas, o creadas ex profeso, solo para ellos, para engañar o espantar al enemigo. Se entienden. Y, a la vez, nos cuentan. Están poblados de historias, de recorridos. Caminos escritos y transitados por el que los pintó, que, luego, magnánimo, nos deja andarlos, flanearlos, hasta perdernos. Voluntariamente. El altar lleno. Pletórico. Lo que fue una iglesia, inspira, contiene el aire, ante el color y su ausencia. Quienes la ocupaban, en el pasado, se elevaban con cánticos y rezos. Y ahora, también. En el fondo parecidos, y a la vez, opuestos. Las obras van encontrando su lugar. El entorno preciso. Un diablillo, atento a las manos de su creador, descansa en lo que fue una hornacina de un santo. De nuevo el envés de las cosas, del tiempo. O no. A la derecha una capilla con frescos amarillos y ocres le está llamando: «Detén tu nave y ven a escuchar nuestras voces…». Parece predestinada para otra obra, la que más mira, la más mirada. Más visitas. Más felicitaciones. Más ruido. Que no le toca, sin embargo. Parece estar de repente solo. Bajo la bóveda de cañón, gira, y gira, con los ojos entrecerrados, todo lo ve, como un director de orquesta, ensimismado, reconociendo cada detalle. Reconociéndose. Encajando.