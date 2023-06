Desde que el estercolero de las redes sociales apareciera en nuestras vidas, espontáneos, mercenarios y francotiradores de medio pelo que, años atrás, los despachábamos mirando para otro lado, ahora son como lapas que se te pegan, aunque mil veces los hayas despreciado, como termitas que pretenden reducir a la nada nuestras existencias. Y todo, porque en la barra de un bar, en algún putrefacto rincón de sus pútridas vidas o en el anonimato de una nocturnidad alevosa y premeditada, deciden dar carnés de badajocenses. Cuando era pequeño o adolescente o joven, jamás me preocupó semejante debate, pero parece como si ahora tuviéramos que estar permanentemente reivindicándonos, especialmente los que detestamos pertenecer a cualquier club que nos admita como socios o, simplemente, colgarnos medallas. ¿Qué es ser de Badajoz? ¿Conocer un puñado de datos sobre su fundación, el reinado aftásida, la reconquista, la boda de Bárbara de Braganza, el general Menacho, la guerra civil o el devenir del hospital militar? ¿Saber que la plaza de San Andrés es conocida como la de las tres mentiras, que el parque de las Américas no se llama Pitusa, que el Pirulo se conoció desde siempre como el Pirulí, que antes de los pavos estuvieron los patos de Castelar, que la calle Bilbao está en San Roque, que nos bañamos en el Pico o en la playa del Guadiana y que comíamos en el merendero del embarcadero, donde alquilábamos barcas para remar por el río, que el Puente de Palmas no es romano y que hubo un tiempo en que por allí se circulaba en doble sentido? ¿Qué es ser de Badajoz? ¿Haber ido al Vivero para ver jugar a Marmesat, Tienza, Bravo, Crespillo, Torres, Herrera, Cerebro González, Borrego, Pozo o Rodri? ¿Saber que el cine Santa Marina estaba en el foso de la calle Regino de Miguel, justo enfrente de donde estuvo la Comisaría de Policía, haber asistido a las misas de 15 minutos de don Apolonio o comer un bocadillo de calamares en Los Corales? Cierto es que hay quienes han descubierto Badajoz ahora y alardean de ser premios Nobel, más del Badajoz que nadie (que, igual, ni lo vieron jugar en Segunda y, menos aún, el 5 a 1 al Cartagena), los más carnavaleros del mundo mundial, defensores de la historia y de la ciudad, cofrades como ninguno, incluso taurinos si es necesario y, por supuesto, inventores de algo que ya lleva funcionando décadas desde esa realidad que creen propia y en la que solo anida la ambición, el rencor y la ignorancia. Pero ahí están, dando lecciones, vomitando en las redes, apropiándose de conocimientos que no poseen, changabailes, culturicidas y pelanas. Y vamos entrando en una edad donde ya no aguantamos moscardones con el dichoso zumbido del discurso inane o la jodida picadura del artificio y la superficialidad. Por suerte, conservamos la vista para observar sus movimientos y el olfato para detectar su maquillaje. Es la estirpe chusquera del Badajoz cansino y faltón que ni siquiera deseamos perder el tiempo en cancelar, pero sí neutralizar su blanqueamiento y toxicidad. En Badajoz no todo es una balsa de aceite y cuanto antes lo aceptemos, más nos acostumbraremos a los desencantos.