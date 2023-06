Esta semana Extremadura Entiende denunció un ataque contra un mural LTBI en Cáceres. No es el primero que ocurre en la capital cacereña (sucedió algo similar en los bancos arcoíris del paseo de la Diversidad). Lo que a simple vista pudiera parecer un acto vandálico más, no lo es en absoluto. Revela un claro mensaje de desprecio y de odio, con diferentes improperios hacia el colectivo LGTBI, algo que, por desgracia, se repite y que, al calor de los discursos de partidos populistas de extrema derecha, como Vox, se está extendiendo. Es más, me atrevo a decir que esos incitadores y divulgadores del odio hacia lo diferente están envalentonados al sentirse respaldados por declaraciones de dirigentes de esta formación política, de marcada tendencia homófobay tránsfoba. Este hecho tiene lugar, además, al tiempo que conocemos cómo están proliferando los ataques a personas LGTBI (el más reciente, contra una mujer trans en el metro de Barcelona). Las redes sociales se convierten en una plataforma en la que hay individuos que se creen impunes para proseguir en esa espiral de aversión y odio a la diversidad sexual. A pocos días de la celebración del Orgullo, resulta más necesario que nunca salir a las calles y manifestarse con determinación para reafirmar las orientaciones sexuales e identidades de género que tradicionalmente han sido marginadas y reprimidas. A pesar de las conquistas logradas en países como España, hoy en día las disidencias sexo-genéricas se siguen enfrentando a penalizaciones: invisibilidad, no respetabilidad, violencias, ausencia o limitaciones de derechos y libertades…, en un mundo en el que impera un marco heteronormativo, patriarcal y binarista. Por todo ello, hay que seguir en la brecha para acabar con estas discriminaciones y no hay que dar ni un paso atrás. Gobierne quien gobierne en Extremadura, a nivel nacional tras el 23 de julio o en cualquier otro territorio los derechos de las personas LGTBIQ+ no se tocan, no son moneda de cambio en posibles pactos del bloque de la derecha. ¿Hay alguien que piense en el año 2023 que un gobierno reaccionario podría eliminar la posibilidad de que un matrimonio se pudiese divorciar o una mujer interrumpir voluntariamente su embarazo? Lo mismo acontece con, por ejemplo, el matrimonio igualitario o la autodeterminación de la identidad de género de las personas trans. No cabe ningún tipo de regresión. Y recordemos esto: poner en jaque el régimen de «lo normal», esta convención social, es de lo más subversivo que se puede realizar. Porque, como nos recuerda el cantante trans Viruta (Víctor Gil) en una canción suya, «normal es un programa de mi lavadora». H

*Periodista y profesor