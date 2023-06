Un regalo inesperado. A veces la vida es solo eso. Bórrenlo. No es solo, no es poco, sino mucho, muchísimo. Vuelvo a empezar. Hay veces que la vida nos hace regalos, sin esperarlos. Quienes estén leyendo, mientras desayunan, pensaran que hablo de algún acontecimiento, de un hecho importante. Pues no, mire usted. ¿Han tarareado en la cocina ‘Las cosas pequeñitas’? Sí, tiene que ser en la cocina, o de madrugada en el ultimo garito, cuando quieren apagar las luces y nadie tiene ganas de irse. A esa música le pega cantarla o bailarla mientras se hace la comida, se abre un vino, se ríe aliñando el picadillo y tus amigos, o tú quien sea, te jalea porque el arroz te ha salido bordado. Pues esto va de lo que dice la letra, que es como un gracias a la vida de Violeta Parra, pero en flamenco, en barrio, en tierno. Me gusta quedar con mi amigo Alfonso. Siempre hay una alegría y un abrazo que cura, y descansa. Pasear por el río y un café. Y una ristra de cosas que los dos tenemos que hacer y que le contamos al otro como si así fijáramos la agenda. A veces tarda en quitarse el uniforme de artista. Solo después de que suelte la ‘boutade’ del día, su «a mi lo que me gusta del arte son los marcos», ya empezamos a hablar de cosas serias. O no. De cosas de reír, como decían mis niños cuando describían la película que querían ver en el cine. O de llorar, enjugándose en un «estoy aquí», que el otro recibe asintiendo, o con una promesa de hacer gazpacho de poleo, para marcharse mas ligero, sabiendo que no es de mentirijillas. Pues era un martes. Temprano. Aparqué a la primera. Aun no calentaba el sol, y daban ganas de rebeca. Atrochando por el parque olía a hierba y a sombra, y a tierra regada. Vi un pavo real blanco paseándose indolente, yo diría que soberbio. La mañana recién estrenada, está tan bonita, que como decía Serrat, da gusto verla sin prisa camino mirando las tiendas de toda la vida, cerradas ya para siempre a la vida, las maripuris con sus carritos de la compra comentando la novela, moviendo la cabeza ante mis buenos días, la confitería con sus bollos de leche y nuestra infancia en el escaparate, mi floristería favorita, alguien que dice mi nombre y me vuelvo, y me enseña su estudio, y me nuestra sus cuadros y siento no poder quedarme porque ya es la hora, y «no pasa na, otro día vuelves». Llego a la plaza con la música que se escapa del conservatorio y su estatua, y mi amigo sentado donde hace unos años, parecen mil, quedaba con mi querido Quintín, para arreglar el mundo y el nuestro. Levanto la vista para decir «hola, te echo de menos», y el cielo es de Toy Story. Pasa Yolanda que tiene buena mano para cuidar a mi otro amigo y a las macetas de la calle, y nos preguntamos y nos contamos. Traen el café, bien tirado, la tostada tal como la había pedido. Suenan las campanadas. Fue en ese instante. Como si despertarse. Me di cuenta que no tenia prisa, que el móvil se quedó en el coche, que el tiempo estaba en blanco. Fui consciente de estar a gusto, sentí hasta en los músculos de la espalda, que lo estaba. Lo dije en voz alta, sin querer, «que contenta estoy». Y colocándome el pelo detrás de la oreja disimulé una emoción pequeñita, y, un pequeñito gracias.